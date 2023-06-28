Предполагается, что валюта «CBDC» (Си-Ди-Би-Си) должна заменить наличные деньги

Готовьтесь ОТКАЗАТЬСЯ от «CBDC», иначе погибнете!!!
Предполагается, что валюта «CBDC» должна заменить наличные деньги... (В.Катасонов).
В информационное пространство России внедряется англоязычная аббревиатура – «CBDC». Она означает «Central Bank Digital Currency» – «Цифровая валюта центрального банка».
Эта новая аббревиатура стала входить в обиход во второй половине 2010-х годов. Идея «CBDC» зародилась почти одновременно в Швейцарии и Китае. В Швейцарии о «CBDC» стали говорить в «Банке международных расчетов» (БМР), который называют «клубом центральных банков».
В Китае, как выяснилось, уже с середины прошлого десятилетия начались исследования по теме «цифрового юаня» и возможности его эмиссии Народным банком Китая (НБК).
В России термин «CBDC» стал входить в обращение с конца 2020 года, когда Банк России обнародовал документ «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций».
"Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya
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