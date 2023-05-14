Hinterfragen verboten (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Andreas Kommentar dazu:"Die größte Aufmerksamkeit sollten stets die Dinge erhalten, die uns verboten werden zu hinterfragen.

Oder man alles dafür tut, dass sie gar nicht erst hinterfragt werden.

Und je mehr Menschen dämonisiert und diffamiert werden, weil sie etwas hinterfragen, desto genauer sollte man hinsehen.

Fast immer, wenn man dies umsetzt, erschließen sich einem Erkenntnisse, welche den Blick auf die Welt für immer ändern."





Jedoch muss man auch beachten, dass das Volk alles mit sich machen lässt, die Peiniger finanziert und still hält, während es mit Invasoren geflutet wird und dadurch verschwinden wird...

Dem Großteil scheint alles egal zu sein, solange man selbst nicht betroffen ist - noch nicht.





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





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Starlight Orcestra - The Firm

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