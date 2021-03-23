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B.I.G. News 37. Форматирование людей
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265 views • March 23, 2021
B.I.G. News — это последние актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
В этом выпуске обсудили:
· Слом табу;
· Толерантность;
· Про Танзанию;
· АстраЗенека.
Телеграм-канал Бориса и Инги Гринблат https://t.me/borisandingagrinblat Пост про толерантность https://www.instagram.com/p/CMhpZ5BLyPr/ Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм: https://www.instagram.com/medalternativa.info/
Предыдущие выпуски B.I.G. News (Выпуск 36 был удален Инстаграмом и не сохранился)
· B.I.G. News 35. Предсказания провидца https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-35/
· B.I.G. News 34. $пуtниk и Рfizег https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-34/
· B.I.G. News 33. Давос-21 https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-33/
· B.I.G. News 32. Театр одного актёра https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-32/
· B.I.G. News 31. Народная евгеника https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-31/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
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— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
В этом выпуске обсудили:
· Слом табу;
· Толерантность;
· Про Танзанию;
· АстраЗенека.
Телеграм-канал Бориса и Инги Гринблат https://t.me/borisandingagrinblat Пост про толерантность https://www.instagram.com/p/CMhpZ5BLyPr/ Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм: https://www.instagram.com/medalternativa.info/
Предыдущие выпуски B.I.G. News (Выпуск 36 был удален Инстаграмом и не сохранился)
· B.I.G. News 35. Предсказания провидца https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-35/
· B.I.G. News 34. $пуtниk и Рfizег https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-34/
· B.I.G. News 33. Давос-21 https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-33/
· B.I.G. News 32. Театр одного актёра https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-32/
· B.I.G. News 31. Народная евгеника https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-31/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
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