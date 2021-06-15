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[VOSTFR] Kayleigh McEnany partage son parcours personnel de santé au comité national républicain
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20 views • June 15, 2021
«J'ai une fille de neuf mois. C'est une belle et douce petite fille,
et j'ai choisi de travailler pour ce Président pour son avenir.»
«Alors que je me rétablissais, mon téléphone a de nouveau sonné.
C'était le président Trump qui appelait pour prendre de mes nouvelles. J'ai été époustouflé. Voilà le leader du monde libre qui se souciait de ma situation. À l'époque, je n'avais rencontré le président Trump qu'à quelques reprises, mais maintenant je le connais bien, et je peux vous dire que ce président se tient aux côtés des Américains avec des conditions préexistantes. Je lui ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui et il m'a dit
combien il était fier de moi pour avoir partagé cette histoire.»
«De la même manière que le président Trump m'a soutenu, il vous soutient. Je le vois tous les jours. Je l'ai entendu dire que la partie la plus difficile de son travail est d'écrire aux proches des soldats tombés au combat. Je l'ai vu offrir une aide sincère aux parents en deuil qui ont perdu leurs enfants à cause de la criminalité dans les rues. Et je l'ai vu se battre pour les Américains qui ont perdu leur emploi. Le président Trump se bat pour le peuple américain parce qu'il se soucie d'histoires comme celles-ci.»
✅ Vidéo originale :
https://youtu.be/ZkhcwkaKJRs
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