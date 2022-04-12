© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PANOZZO, FISCAL IMBECIL - Audiencia Pública en Neuquen - Versión editada
Follow
0
Share
Report
76 views • April 12, 2022
PANOZZO, FISCAL IMBECIL - Audiencia Pública Neuquen, Argentina
La denuncia presentada fue por:
- Envenenamiento
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Ejercicio ilegal de la medicina
- Denunciantes:
Natalia Martín (perito forence del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Licenciada en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET)
- Querellantes:
Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi
- Abogados querellantes:
Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policia Federal)
- Fiscal:
Valeria Panozzo
- Juez:
Lucas Yancarelli
En esta versión editada se destacan las principales partes de la audiencia la cual se llevó a cabo el 5 de abril del 2022. Además, el consultor activista anti plandemia y anti agendas de control explotación y exterminio Santiago Caviglia (especialista en estrategias y conductas humanas) realiza al respecto un análisis de situación y algunas acotaciones (0:00:05 a 00:02:22 – 0:47:47 a 0:54:40 – 1:12:32 a 1:13:20 – 1:18:22 a 1:19:58 - 1:22:42 a 1:23:19 – 1:36:34 a 1:36:49 – 1:37:02 a 1:37:12 – 1:37:39 a 1:38:04 – 1:38:58 a 1:39:12).
Ver resolución del juez (1:27:29 a 1:47:21).
Es muy curioso, a nivel Nacional hemos sido ilegalmente sometidos y recluidos a cuarentena durante varios meses y estamos siendo "vacunados" contra un virus el cual de manera oficial el Presidente de la Nacion y el Ministerio de Salud de la Nacion han reconocido que este mismo no ha sido ni hallado, ni aislado, ni purificado ni secuenciado.
La denuncia presentada fue por:
- Envenenamiento
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Ejercicio ilegal de la medicina
- Denunciantes:
Natalia Martín (perito forence del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Licenciada en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET)
- Querellantes:
Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi
- Abogados querellantes:
Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policia Federal)
- Fiscal:
Valeria Panozzo
- Juez:
Lucas Yancarelli
En esta versión editada se destacan las principales partes de la audiencia la cual se llevó a cabo el 5 de abril del 2022. Además, el consultor activista anti plandemia y anti agendas de control explotación y exterminio Santiago Caviglia (especialista en estrategias y conductas humanas) realiza al respecto un análisis de situación y algunas acotaciones (0:00:05 a 00:02:22 – 0:47:47 a 0:54:40 – 1:12:32 a 1:13:20 – 1:18:22 a 1:19:58 - 1:22:42 a 1:23:19 – 1:36:34 a 1:36:49 – 1:37:02 a 1:37:12 – 1:37:39 a 1:38:04 – 1:38:58 a 1:39:12).
Ver resolución del juez (1:27:29 a 1:47:21).
Es muy curioso, a nivel Nacional hemos sido ilegalmente sometidos y recluidos a cuarentena durante varios meses y estamos siendo "vacunados" contra un virus el cual de manera oficial el Presidente de la Nacion y el Ministerio de Salud de la Nacion han reconocido que este mismo no ha sido ni hallado, ni aislado, ni purificado ni secuenciado.
Keywords
omsonuvacunacovidorganizacion mundial de la saludderechos humanosneuquenenvenenamientoministerio de saludsantiago caviglianatalia martinlorena diblasinatalia de vegayanina borestkygabriel henriquezvaleria panozzolucas yancarellianmataudiencia publicaincumplimiento deberes de funcionarioejercicio ilegal de la medicinaforo penalexper8erimentacionconcientimiento informadoresolucion judicial
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.