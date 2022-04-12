PANOZZO, FISCAL IMBECIL - Audiencia Pública en Neuquen - Versión editada

PANOZZO, FISCAL IMBECIL - Audiencia Pública Neuquen, Argentina



La denuncia presentada fue por:

- Envenenamiento

- Incumplimiento de deberes de funcionario público

- Ejercicio ilegal de la medicina



- Denunciantes:

Natalia Martín (perito forence del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Licenciada en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET)

- Querellantes:

Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi

- Abogados querellantes:

Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policia Federal)

- Fiscal:

Valeria Panozzo

- Juez:

Lucas Yancarelli



En esta versión editada se destacan las principales partes de la audiencia la cual se llevó a cabo el 5 de abril del 2022. Además, el consultor activista anti plandemia y anti agendas de control explotación y exterminio Santiago Caviglia (especialista en estrategias y conductas humanas) realiza al respecto un análisis de situación y algunas acotaciones (0:00:05 a 00:02:22 – 0:47:47 a 0:54:40 – 1:12:32 a 1:13:20 – 1:18:22 a 1:19:58 - 1:22:42 a 1:23:19 – 1:36:34 a 1:36:49 – 1:37:02 a 1:37:12 – 1:37:39 a 1:38:04 – 1:38:58 a 1:39:12).

Ver resolución del juez (1:27:29 a 1:47:21).



Es muy curioso, a nivel Nacional hemos sido ilegalmente sometidos y recluidos a cuarentena durante varios meses y estamos siendo "vacunados" contra un virus el cual de manera oficial el Presidente de la Nacion y el Ministerio de Salud de la Nacion han reconocido que este mismo no ha sido ni hallado, ni aislado, ni purificado ni secuenciado.