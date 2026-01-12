BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Храмовые Комнаты в Книге Иеремии. Царские Писцы. Дом Булл. Сыновья Садока в Миллениуме. Протокол от 4 января 2026 г.
Neba Luch
Neba Luch
1 view • 1 day ago

Cкачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/19796

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1UVLLQDOkFrfguq41GEotjQITM7nsFg76/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1exhuCY5zJ77EnDL17eI3ERzBU5viKd5h/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1Cl_D-Da2fMh1irFLn8SpUH8iLxtjSzbG/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/17rLiJ3Da5D45WH9qQtNBjXOwL1Mf4qqq/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/19qHh3q9sKoIqeSdakOUdaLSFE2uVzwrm/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1fTiTucxHgDgeoK_ZRhwMGQblvGlSM3v6/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Фрагменты:

“Мы читали в Книге Иеремии о Храмовых Комнатах, чтобы получить представление о службе Сыновей Садока в Тысячелетнем Храме. В Книге “Свиток Новый Иерусалим из Кумрана” (“The New Jerusalem Scroll from Qumran”) мы увидели, что дома/комнаты городских кварталов выполняют различные функции: одни служат столовыми, другие используются как кладовые, третьи — как жилые помещения. В Храмовом комплексе Иезекииля им соответсвуют 30 Комнат. Есть также Комната Писцов. Во времена Иеремии были те, кто боялся Яхве и грядущих судов. Были также и те, которые не желали слушать и сжигали свиток. Мы также прочли о том, что некоторые лица занимали ответственные должности. Эти категории людей можно соотнести с мудрыми и глупыми слугами, о которых Христос говорит в 24-й и

25-й главах Евангелия от Матфея. Мудрые и верные слуги представляют собой Сыновей Садока. 30 Комнат в Храме Иезекииля предназначены для них!”


Yigal Shiloh

https://cityofdavid.org.il/en/prof-yigal-shiloh-eng/

Игаль Шило https://www.gov.il/ru/pages/archaeological-excavations-expose-missing-section-of-first-temple-period-jerusalem-wall


Givati Parking lot

https://cityofdavid.org.il/en/givati-parking-lot-eng/

https://www.biblewalks.com/givati/

https://www.biblicalarchaeology.org/tag/givati-parking-lot/

Парковка/Автостоянка Гивати

https://www.israelculture.info/samaya-raskopannaya-ploshhadka-v-mire-i-polnoe-menyu-goroda-9-veka/

https://segodnya.co.il/subjects/v-gorode-davida-nashli-zolotuju-monetu-vozrastom-okolo-2200-let


Stepped Stone Structure https://en.wikipedia.org/wiki/Stepped_Stone_Structure

Ступенчатое Каменное Строени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

3D модель Храма Иезекииля 3D Temple Dedication Trailer C05-6-1 https://vimeo.com/750333297


См. также:

Видео Лиланда (англ) от 6 января 2026 г.

Zadok the priest - the Order of Melchizedek. Священник Садок. Чин Медхиседека https://www.youtube.com/watch?v=Rj0kCe2UJXs&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=2

Ориг. видео https://vimeo.com/1151697036

https://www.bitchute.com/video/AF1edWFc4MS5/

Заметки (англ) https://docs.google.com/document/d/1I20RibhlnnRrlNMP4K5lTq5iNt_4M_8Q/edit?usp=drivesdk&ouid=102430545303799711405&rtpof=true&sd=true

Транскрипт (расшифрованный текст к видео) https://leelandjones.wordpress.com/course-05/ (прокрутите до “C05-6-36 Zadok the Priest - the Order of Melchizedek” и кликнете на него)


Как включить русские субтитры на Ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Keywords
jerusalemmilleniumezekiel templezadokleeland jones in russianscribes chamberkniga ieremiihramovye komnatyhramgivati parkingdom bullpechativaruhgemariyahouse of bullaeophelsadokmillenial temple10 devmudrye glupye devy
