BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

CUIDADO CON LA INYECCIÓN
seryactuar.org
seryactuar.org
61 followers
Follow
0
Share
Report
210 views • August 23, 2021
VIDEO CATEGORY: Health and Medecine

Esta conferencia de Lua Català en el marco de la Fira d’Alimentació i Salut de Balaguer del 2019 ha sido el desencadenante de su baja como médica colegiada en una institución ya -sin duda- arcaica e inquisidora. Que no existe libertad de expresión en el tema de la Salud es ya una obviedad a gritos que el mismo presidente del Colegio de médicos de Barcelona reconoce abiertamente. Ante el expediente disciplinario abierto a Lua Català, que lleva ejerciendo como médica pediatra durante 39 años, ella misma ha decidido darse de baja por haber dejado de tener sentido pertenecer a dicha institución. En esta charla la doctora Català hace una exhaustiva refutación de los supuestos beneficios de las vacunas, y la consecuente enumeración de los peligros. Si el Colegio de Médicos no vela por los intereses de nuestra salud -sino por otros- deberemos ser nosotros mismos los que nos preocupemos por ella.

LUA CATALÀ
Médica, especializada en Pediatría. Master en Medicina Homeopática por la Universidad de Barcelona. Cofundadora de l’Associació Catalana Pro Alletament Matern (ACPAM). Colaboradora de la cooperativa de partos en casa Titania-Tascó de Barcelona. Docente del curso de formación de Doulas en Málaga. Activista y divulgadora de los peligros de las Vacunas. Apasionada de la música: compositora, pianista y cantante. Autora del libro “Pediatría para las nuevos Niños”
Keywords
vacunasmedicapediatralua
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump backs down: Super PAC, not taxpayers, will fund ‘Patriotic Ads&#8217;

Trump backs down: Super PAC, not taxpayers, will fund ‘Patriotic Ads’

Cassie B.
Russia-China partnership reaches &#8220;unprecedentedly high level&#8221; as bilateral trade surges

Russia-China partnership reaches “unprecedentedly high level” as bilateral trade surges

Willow Tohi
Modi and Trump Hold Phone Call as India Raises Concerns Over Russia Sanctions

Modi and Trump Hold Phone Call as India Raises Concerns Over Russia Sanctions

Garrison Vance
Egypt Detains Entire Newsroom of Fact-Checking Outlet Matsada2sh

Egypt Detains Entire Newsroom of Fact-Checking Outlet Matsada2sh

Garrison Vance
Data Centers Could Sink Republicans in November Midterm Elections

Data Centers Could Sink Republicans in November Midterm Elections

Chase Codewell
U.S. waives $320 million in Egypt military aid conditions, citing Iran war role

U.S. waives $320 million in Egypt military aid conditions, citing Iran war role

Willow Tohi
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy