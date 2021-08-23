CUIDADO CON LA INYECCIÓN

VIDEO CATEGORY: Health and Medecine



Esta conferencia de Lua Català en el marco de la Fira d’Alimentació i Salut de Balaguer del 2019 ha sido el desencadenante de su baja como médica colegiada en una institución ya -sin duda- arcaica e inquisidora. Que no existe libertad de expresión en el tema de la Salud es ya una obviedad a gritos que el mismo presidente del Colegio de médicos de Barcelona reconoce abiertamente. Ante el expediente disciplinario abierto a Lua Català, que lleva ejerciendo como médica pediatra durante 39 años, ella misma ha decidido darse de baja por haber dejado de tener sentido pertenecer a dicha institución. En esta charla la doctora Català hace una exhaustiva refutación de los supuestos beneficios de las vacunas, y la consecuente enumeración de los peligros. Si el Colegio de Médicos no vela por los intereses de nuestra salud -sino por otros- deberemos ser nosotros mismos los que nos preocupemos por ella.



LUA CATALÀ

Médica, especializada en Pediatría. Master en Medicina Homeopática por la Universidad de Barcelona. Cofundadora de l’Associació Catalana Pro Alletament Matern (ACPAM). Colaboradora de la cooperativa de partos en casa Titania-Tascó de Barcelona. Docente del curso de formación de Doulas en Málaga. Activista y divulgadora de los peligros de las Vacunas. Apasionada de la música: compositora, pianista y cantante. Autora del libro “Pediatría para las nuevos Niños”