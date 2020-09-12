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Песня "Легковерность дураков - это дорога на убой"
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41 views • September 12, 2020
The song "The gullibility of fools is the road to slaughter"
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Нет международного терроризма, нет СПИДа,
а барановирус обитает только в зомбоящике.
Сколько можно верить?!
Сколько можно спать?!
Надо всё проверить -
Нечего уж ждать.
Ждать сейчас подобно
Склеп себе копать.
Пусть и неудобно,
Надо начинать
Думать, сомневаться,
Низвергать обман.
Иль будет разрастаться
Дикой лжи дурман.
Обман, слепая вера -
Дорога на убой.
Уже сочится сера
С икон, и чёрт с тобой!
(это припев)
Обман всегда и всюду,
Нет причин терпеть.
Хуже, чем Иуда,
Ложь - ведь это смерть.
Смерть любви и духу,
Смерть мечтам и снам.
Сколько верить слухам,
Бесам и жидам?!
Припев
С детства нас дурачат,
Нагло и везде,
Но вот уж незадача -
Любит скот в узде
Быть, ведь это просто,
Уютно иногда.
Зачем нужны вопросы?
Ответ ведь есть всегда.
Ответ на все вопросы, один, и на года:
Молчи и жри, не думай, и будешь жив всегда.
Припев
Но кто сказал, что будешь?!
Ты веришь в эту хрень?!
Всё скоро ты забудешь,
Уйдя под смерти сень.
Ложь дошла до края:
Лжевирус как фашизм.
И это убивает
Ум и даже жизнь.
Припев
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Нет международного терроризма, нет СПИДа,
а барановирус обитает только в зомбоящике.
Сколько можно верить?!
Сколько можно спать?!
Надо всё проверить -
Нечего уж ждать.
Ждать сейчас подобно
Склеп себе копать.
Пусть и неудобно,
Надо начинать
Думать, сомневаться,
Низвергать обман.
Иль будет разрастаться
Дикой лжи дурман.
Обман, слепая вера -
Дорога на убой.
Уже сочится сера
С икон, и чёрт с тобой!
(это припев)
Обман всегда и всюду,
Нет причин терпеть.
Хуже, чем Иуда,
Ложь - ведь это смерть.
Смерть любви и духу,
Смерть мечтам и снам.
Сколько верить слухам,
Бесам и жидам?!
Припев
С детства нас дурачат,
Нагло и везде,
Но вот уж незадача -
Любит скот в узде
Быть, ведь это просто,
Уютно иногда.
Зачем нужны вопросы?
Ответ ведь есть всегда.
Ответ на все вопросы, один, и на года:
Молчи и жри, не думай, и будешь жив всегда.
Припев
Но кто сказал, что будешь?!
Ты веришь в эту хрень?!
Всё скоро ты забудешь,
Уйдя под смерти сень.
Ложь дошла до края:
Лжевирус как фашизм.
И это убивает
Ум и даже жизнь.
Припев
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