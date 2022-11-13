Сон (от 25 июля 2018 года) "Чёрная рука Обамы как памятник". Предшественник антихриста

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Делюсь сном, который мне приснился 25 июля 2018 г.
Во сне я увидела чёрную пластмассовую правую руку, пальцы которые были сложены так, что жест напоминал пистолет. И во сне я знала, что это был как будто такой памятник Брака Обамы. Во сне Обама ухмылялся и своим видом пытался доказать, что это имеет какую-то значимость.
Позже, когда осенью 2019 г. Господь вывел мен яна канал благословенного брата Лиланда Джонса, я узнала, что именно 25 июля - но в 2015 г., в Детройте была установлена статуя Бафомета, станинского козла, которая как раз отметила начало 2300 дней из пророчества Даниила
(https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1028), явилось переломным событием, указывающим начало 7-летнего периода скорби, запускающим временную шкалу Даниила. Именно в тот день в реальности Барак Обама выступал со своей речью в Кении, исполняя также пророчество о ефиоплянине из Иеремии 13:23. Пожалуйста см. видео Лиланда Джонса об этом здесь:
https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1483
копии:
https://zen.yandex.ru/media/id/627c76...
https://disk.yandex.ru/i/dDjLOAXjGC9S3g
https://cloud.mail.ru/public/CPgK/WZX...
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myv...
https://www.brighteon.com/594d6f58-85...
https://vk.com/video662033992_456239023
https://ok.ru/video/3929236310771
Для понимания временной шкалы Даниила нужно учитывать, что перед сыном погибели есть предшественник. Также как перед приходом Господа Иисуса Христа был предтеча – Иоанн Креститель. В 7-й и 8-й главах Даниила говорится о небольшом роге (Дан 7:8, Дан 8:9). Но один из этих малых рогов – это предшественник. 8-я глава Даниила говорит о 6 головах дракона из 12-й,13-й и 17-й глав Откровения. Барак Обама — «небольшой рог» из Дан 8:9, предшественник антихриста. Дональд Трамп — «небольшой рог» из Дан 7:8, антихрист (сын погибели), «восьмой из числа семи» (Откр 17:8, 11). Согласно Откр 13:5, зверю даны уста и власть действовать 42 месяца, когда Дональд Трамп назвал себя «избранным» и «вторым пришествием Бога». Но согласно Дан 7:26 — у него отнята «власть губить и истреблять до конца».
Видео Лиланда от 2016 г. об Ассуре, 7 пастырях и 7 царях и Обаме https://www.youtube.com/watch?v=7IvLy...
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