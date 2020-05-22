Roberto Burioni: coronavirus? In Italia rischio zero! "Il virus non circola!"

Roberto Burioni dichiarava apertamente dopo aver finito di scrivere il suo libro "Virus La grande Sfida", che l'Italia era a rischio "zero" da coronavirus, che il virus "non circola".Evidentemente non si era messo ancora d'accordo con il Ricciardi, perché questi ha fatto di tutto per creare la "pandemia" in Italia per i coronabond , e portando questo business anche nel resto del mondo.. trasformando una classica influenza (che comunque è pericolosa e mortale visto che ogni anno genera migliaia di morti con varie complicanze respiratorie nei soggetti più deboli) in coronavirus covid-19 Come denunciai già a febbraio.Il video è esilarante ma anche allo stesso tempo scabroso e inquietante, perché se fosse successo a un normale "virologo" di diffondere questa "falsa notizia"in televisione, questi sarebbe stato messo subito al rogo dal medesimo personaggio, ma dato che è lui a dirlo, tutti i grossi media di regime tacciono per ovvi motivi di interesse!