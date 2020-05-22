© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Roberto Burioni: coronavirus? In Italia rischio zero! "Il virus non circola!"
Follow
2
Download MP3
Share
Report
21 views • May 22, 2020
Roberto Burioni dichiarava apertamente dopo aver finito di scrivere il suo libro "Virus La grande Sfida", che l'Italia era a rischio "zero" da coronavirus, che il virus "non circola".
Evidentemente non si era messo ancora d'accordo con il Ricciardi, perché questi ha fatto di tutto per creare la "pandemia" in Italia per i coronabond , e portando questo business anche nel resto del mondo.. trasformando una classica influenza (che comunque è pericolosa e mortale visto che ogni anno genera migliaia di morti con varie complicanze respiratorie nei soggetti più deboli) in coronavirus covid-19 Come denunciai già a febbraio.
Il video è esilarante ma anche allo stesso tempo scabroso e inquietante, perché se fosse successo a un normale "virologo" di diffondere questa "falsa notizia"
in televisione, questi sarebbe stato messo subito al rogo dal medesimo personaggio, ma dato che è lui a dirlo, tutti i grossi media di regime tacciono per ovvi motivi di interesse!
https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/04/roberto-burioni-coronavirus-in-italia.html
Evidentemente non si era messo ancora d'accordo con il Ricciardi, perché questi ha fatto di tutto per creare la "pandemia" in Italia per i coronabond , e portando questo business anche nel resto del mondo.. trasformando una classica influenza (che comunque è pericolosa e mortale visto che ogni anno genera migliaia di morti con varie complicanze respiratorie nei soggetti più deboli) in coronavirus covid-19 Come denunciai già a febbraio.
Il video è esilarante ma anche allo stesso tempo scabroso e inquietante, perché se fosse successo a un normale "virologo" di diffondere questa "falsa notizia"
in televisione, questi sarebbe stato messo subito al rogo dal medesimo personaggio, ma dato che è lui a dirlo, tutti i grossi media di regime tacciono per ovvi motivi di interesse!
https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/04/roberto-burioni-coronavirus-in-italia.html
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.