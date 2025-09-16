BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Sarah Wagenknecht - Wer regiert Deutschland? Chabad-Lubawitsch-Mafia
NWOgoesdown
NWOgoesdown
24 views • 21 hours ago

Jüdin und Kommunistin Sarah Wagenknecht ist eine Marionette der schwerkriminellen Chabad-Lubawitsch-Mafia von Mafiaboss Yehuda Teichtal. Kommunismus ist eine rein jüdische Erfindung, die Partei "Die Linke" entstand aus der kommunistischen Einheitspartei "SED" der DDR. Die SED ließ tausende Deutsche in den Stasi-Knästen der DDR foltern, ermordete politische Gegner und ist verantwortlich für die Erschießungsbefehle an der Mauer, die Deutschland 28 Jahre trennte. Wagenknecht warb für Spritzen, spielte das Korona-Schauspiel mit und spendet an die Terrororganisation Antifa. Aktuell versucht sie sich mit der Kritik an Waffenlieferungen als wählbare Alternative zu vermarkten und lenkt die naiven Deutschen direkt in die kommunistische Terrorherrschaft! Ihre körperliche Struktur ist männlich wie man auf dem Jugendfoto sieht, wahrscheinlich ein Transgender. Achtung vor dieser roten jüdischen Giftspinne. 

chabadsarahwagenknechtteichtal
