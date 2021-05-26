Læge Peter Qvortrup Geisling advarer: Regeringen tvinger til corona pas, for 'Frihed' [14.05.2021]

DR1 nyheder 10 maj 2021 - Interview med Læge Peter Qvortrup Geisling, det siger:"Nu handler det ikke længere om danskernes sundhed"Nu handler det om deres frihed.."Vaccinering er ikke længere nødvendig, ud fra et sundheds fagligt synspunkt.Nu handler det om at tvinge danskerne til at få et corona pas, for at de kan få deres 'Ffrihed.Kære danskere er det ok med jer at alle danske medborgere her i 2021, blive udsat for afpresning af deres folkevalgte regering?Oluf Anders Johnsson -> Genåbning af erhverv - med udgangspunkt i jura og lovgivningHelt usædvanligt TV indslag med Peter Qvortrup Geisling om Regeringens coronapolitik!Læg især mærke til det strategiske skift fra "sundhedsfaglig" til "sundhedspolitisk"!Kilde:Vibeke Jørgensen -> Støt Læger uden Sponsor21,032 views • May 14, 2021Paw Hansen27 subscribers