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19.11.2021. Голода не будет если введут углеродное кредитование (Выпуск № 227 часть I (1)).
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8449 views • November 18, 2021
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Содержание:
03:13 ОТКРЫТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ со всей СТРАНЫ. https://www.youtube.com/watch?v=JE3RcLZi0q0.
05:49 Белгород против QR-рабства! Невероятно Сильное обращение! https://www.youtube.com/watch?v=J-j9-BJgldY.
06:19 Союза советов родителей Москвы к Нации. https://www.youtube.com/watch?v=-SdE0HgmFPI.
12:48 Срочно! Следственный Комитет пришёл к активистам, записавшим видеообращение к народам России! https://www.youtube.com/watch?v=YpIthC2v3qU.
14:59 Продолжение истории с активистами и Следственным Комитетом. Ужeсточение мер. Будет ли принудительно? https://www.youtube.com/watch?v=bkDC5GI_hUk.
22:38 СРОЧНО МОЛНИЯ ? ? ? Принуждение к Вакцинации Обращение юриста Видякина к работникам и работодателям. https://www.youtube.com/watch?v=BYKssirPygo.
24:09 ФЕЕРИЧНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА "Работодатель НЕ ОБЯЗАН ПРИВИВАТЬ своих сотрудников" #2. https://www.youtube.com/watch?v=a1l0ozNUvKc.
40:44 Петербург ввел обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и хронически больных. https://www.mk.ru/social/2021/11/09/peterburg-vvel-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-grazhdan-starshe-60-let-i-khronicheski-bolnykh.html.
44:48 Введение обязательной вакцинации всех пожилых петербуржцев возмутило депутата Бориса Вишневского. https://www.mk.ru/social/2021/11/09/vvedenie-obyazatelnoy-vakcinacii-vsekh-pozhilykh-peterburzhcev-vozmutilo-deputata-borisa-vishnevskogo.html.
47:09 СЕГРЕГАЦИЯ НЕЗАКОННА и может послужить провокацией ГРАЖДАНСКИХ БЕСПОРЯДКОВ в нашей стране! Швабауэр. https://www.youtube.com/watch?v=mfKZz1FEPog.
53:28 Письмо слушателя. Соседи.
58:29 Двое из ларца Георгий Максимов и Олег Щербанюк о чипизации. https://www.youtube.com/watch?v=zpVzTsz28UQ.
01:04:54 барановирус распыляют. https://ok.ru/video/3117652773486.
01:07:37 Троянский конь. https://www.brighteon.com/9e359e7a-1e23-430f-bcf7-cf46461e8252.
01:12:40 Пилоты и учёные США дают показания по химтрейлам в суде Калифорнии. https://www.brighteon.com/5a8b41f5-3a85-427a-89ea-84acdf3c6360.
01:15:34 Как помочь себе в случае воздушного отравления. Лопатин Евгений (Мытищи). https://www.youtube.com/watch?v=K32RcZdy7oA.
01:25:08 «Популярность теорий заговора нарастает»: большинство россиян считают COVID-19 биологическим оружием. https://www.youtube.com/watch?v=snljW48zyTg.
01:27:11 Жириновский: Коронавирус - это биологическая война...
https://www.youtube.com/watch?v=NNSvUYOJCjA.
01:35:48 Пронько: Суд в России поддержал обязательную вакцинацию. Дальше – уголовная ответственность? https://www.youtube.com/watch?v=KLNaX9ls48w.
01:41:27 Китайцы массово скупают продукты питания на зиму. https://www.youtube.com/watch?v=7j4tfjQ6n3M.
01:42:46 А ведь многие не верили! https://www.youtube.com/watch?v=AFztZoMGC5I.
01:49:40 В Китае назревает что то серьёзное. https://www.youtube.com/watch?v=i4WD8CzuZ00&;t=2s.
Сегодня мы увидим, как люди правильно активно выражают свою гражданскую позицию против обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Узнаем, что к активистам, которые записали видеообращение к народам России пришел следственный комитет. Также узнаем, что суд вынес вердикт: РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН ПРИВИВАТЬ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. Поговорим о том, как власти ужесточают меры, чтобы люди делали прививки, увидим, как некоторые «зазывалы» активно пропагандируют колоть вакцину, узнаем новости из Поднебесной. Узнаем, что делать при отравлении химтрейлами. Также узнаем о том, что собираются вводить углеродное кредитование.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:13 ОТКРЫТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ со всей СТРАНЫ. https://www.youtube.com/watch?v=JE3RcLZi0q0.
05:49 Белгород против QR-рабства! Невероятно Сильное обращение! https://www.youtube.com/watch?v=J-j9-BJgldY.
06:19 Союза советов родителей Москвы к Нации. https://www.youtube.com/watch?v=-SdE0HgmFPI.
12:48 Срочно! Следственный Комитет пришёл к активистам, записавшим видеообращение к народам России! https://www.youtube.com/watch?v=YpIthC2v3qU.
14:59 Продолжение истории с активистами и Следственным Комитетом. Ужeсточение мер. Будет ли принудительно? https://www.youtube.com/watch?v=bkDC5GI_hUk.
22:38 СРОЧНО МОЛНИЯ ? ? ? Принуждение к Вакцинации Обращение юриста Видякина к работникам и работодателям. https://www.youtube.com/watch?v=BYKssirPygo.
24:09 ФЕЕРИЧНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА "Работодатель НЕ ОБЯЗАН ПРИВИВАТЬ своих сотрудников" #2. https://www.youtube.com/watch?v=a1l0ozNUvKc.
40:44 Петербург ввел обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и хронически больных. https://www.mk.ru/social/2021/11/09/peterburg-vvel-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-grazhdan-starshe-60-let-i-khronicheski-bolnykh.html.
44:48 Введение обязательной вакцинации всех пожилых петербуржцев возмутило депутата Бориса Вишневского. https://www.mk.ru/social/2021/11/09/vvedenie-obyazatelnoy-vakcinacii-vsekh-pozhilykh-peterburzhcev-vozmutilo-deputata-borisa-vishnevskogo.html.
47:09 СЕГРЕГАЦИЯ НЕЗАКОННА и может послужить провокацией ГРАЖДАНСКИХ БЕСПОРЯДКОВ в нашей стране! Швабауэр. https://www.youtube.com/watch?v=mfKZz1FEPog.
53:28 Письмо слушателя. Соседи.
58:29 Двое из ларца Георгий Максимов и Олег Щербанюк о чипизации. https://www.youtube.com/watch?v=zpVzTsz28UQ.
01:04:54 барановирус распыляют. https://ok.ru/video/3117652773486.
01:07:37 Троянский конь. https://www.brighteon.com/9e359e7a-1e23-430f-bcf7-cf46461e8252.
01:12:40 Пилоты и учёные США дают показания по химтрейлам в суде Калифорнии. https://www.brighteon.com/5a8b41f5-3a85-427a-89ea-84acdf3c6360.
01:15:34 Как помочь себе в случае воздушного отравления. Лопатин Евгений (Мытищи). https://www.youtube.com/watch?v=K32RcZdy7oA.
01:25:08 «Популярность теорий заговора нарастает»: большинство россиян считают COVID-19 биологическим оружием. https://www.youtube.com/watch?v=snljW48zyTg.
01:27:11 Жириновский: Коронавирус - это биологическая война...
https://www.youtube.com/watch?v=NNSvUYOJCjA.
01:35:48 Пронько: Суд в России поддержал обязательную вакцинацию. Дальше – уголовная ответственность? https://www.youtube.com/watch?v=KLNaX9ls48w.
01:41:27 Китайцы массово скупают продукты питания на зиму. https://www.youtube.com/watch?v=7j4tfjQ6n3M.
01:42:46 А ведь многие не верили! https://www.youtube.com/watch?v=AFztZoMGC5I.
01:49:40 В Китае назревает что то серьёзное. https://www.youtube.com/watch?v=i4WD8CzuZ00&;t=2s.
Сегодня мы увидим, как люди правильно активно выражают свою гражданскую позицию против обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Узнаем, что к активистам, которые записали видеообращение к народам России пришел следственный комитет. Также узнаем, что суд вынес вердикт: РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН ПРИВИВАТЬ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. Поговорим о том, как власти ужесточают меры, чтобы люди делали прививки, увидим, как некоторые «зазывалы» активно пропагандируют колоть вакцину, узнаем новости из Поднебесной. Узнаем, что делать при отравлении химтрейлами. Также узнаем о том, что собираются вводить углеродное кредитование.
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