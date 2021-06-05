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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 7
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32 views • June 05, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 7. https://youtu.be/gqtQxf8NalI
Книга «Чудо Познания». Читает Автор. https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-7#tv
Видео «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС»: https://youtu.be/ZrAvZnL09rg
Видео «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»: https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в
2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/06/05/viktoriya-preobrazhenskaya-chudo-poznaniya-voprosy-i-otvety-chast-7-video/
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Книга «Чудо Познания». Читает Автор. https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-7#tv
Видео «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС»: https://youtu.be/ZrAvZnL09rg
Видео «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»: https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в
2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/06/05/viktoriya-preobrazhenskaya-chudo-poznaniya-voprosy-i-otvety-chast-7-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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