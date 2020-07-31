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Silvano Trotta - Débat Masques : Dr Hervé Thomas
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2 views • July 31, 2020
Import YT 31 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ioqfLXvMj-w
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
J'invite sur ma chaîne quiconque, ayant des idées similaires ou contraires, à venir débattre de différents sujets liés au Covid. Pour ne pas faire comme les autres médias, ne nous invitant jamais, mais invitant toujours les mêmes pour propager l'étroitesse de leur pensée unique.
Sources :
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/les-uv-tuent-bien-le-coronavirus-selon-une-etude-italienne-57373
https://www.youtube.com/watch?v=BKqkK6O7F1k
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-desinfection-uv-risque-sante-2626/
https://www.bfmtv.com/economie/aux-etats-unis-une-compagnie-aerienne-teste-un-robot-uv-c-tueur-de-covid-19_AN-202007290148.html
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33042-Coronavirus-rayons-UV-inoffensifs-humains-pour-tuer-les-coronavirus-suspension-l-air
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
J'invite sur ma chaîne quiconque, ayant des idées similaires ou contraires, à venir débattre de différents sujets liés au Covid. Pour ne pas faire comme les autres médias, ne nous invitant jamais, mais invitant toujours les mêmes pour propager l'étroitesse de leur pensée unique.
Sources :
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/les-uv-tuent-bien-le-coronavirus-selon-une-etude-italienne-57373
https://www.youtube.com/watch?v=BKqkK6O7F1k
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-desinfection-uv-risque-sante-2626/
https://www.bfmtv.com/economie/aux-etats-unis-une-compagnie-aerienne-teste-un-robot-uv-c-tueur-de-covid-19_AN-202007290148.html
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33042-Coronavirus-rayons-UV-inoffensifs-humains-pour-tuer-les-coronavirus-suspension-l-air
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