Berliner Feuerwehr Warum Schweigen Die Retter (GERMAN)

Dieses Video wurde heute (29.8.22 ) von Kollegen der Berliner Feuerwehr zur Veröffentlichung freigegeben.





Sie sprechen darin erstmals Klartext über die Realität der der

- verfehlten "Corona-Maßnahmen", den

- Terror gegen kritische Kollegen und den

- Zustand des Rettungsdienstes.





Die "Feuerwehrgemeinschaft Berlin" hat angekündigt, sich demnächst näher zum Inhalt dieses Videos zu äußern.





Die Echtheit der Urheber und das Zutreffen aller im Video gemachten Aussagen kann ich durch meine eigenen Quellen bestätigten.





Ich danke allen beteiligten Kollegen für ihre offenen Worte!

http://t.me/paulbrandenburg (Kommentar von Paul Brandenburg)

