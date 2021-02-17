Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΗΛΘΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ... ! 💥

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165 views • February 17, 2021



...ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ...! 💥

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ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ!

Ο Γιατρός Μανώλης Λαμπράκης* γεννήθηκε σε ένα μικρό, απόκρημνο ορεινό χωριό της Κρήτης όχι μακρυά από το Δικταίον άντρον που κρύφτηκε ο Δίας για να αποφύγει τον Κρόνο.

Τα πρώτα γράμματα στο μικρό χωριό από αληθινά φωτισμένους δασκάλους τούδωσαν τη σπίθα της αναζήτησης, της αλήθειας και την ακατάλυτη πίστη στο Θείο. Τα γυμνασιακά του χρόνια στην Ιεράπετρα ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, την ποίηση και την συγγραφή παρ' όλο ότι διάλεξε πρακτική κατεύθυνση δηλαδή στον κλάδο των φυσικομαθηματικών επιστημών, η αγάπη του για την γλώσσα την παράδοση και τον πολιτισμό ήταν παροιμιώδης. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου πάντα αντί εκθέσεων έγραφε ένα ποίημα ακόμη και στις τελικές εξετάσεις. Η αγάπη του για την γλώσσα αναγνωρίσθηκε από όλους τους καθηγητάς των αρχαίων και των νέων Ελληνικών καθώς ουδέποτε βαθμολογήθηκε λιγώτερο από 19 σε αυτά τα δύο μαθήματα.

Οι Πανεπιστημικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου εισήχθη μετά από πολύ δύσκολες εξετάσεις περατώθηκαν χωρίς καμμία καθυστέρηση.

Πάντα απλώνοντας τα μάτια ψηλότερα και σε μιά εποχή δύσκολη για την Ελλάδα αποφάσισε να συνεχίση τις σπουδές του στην Αμερική στον κλάδο της Χειρουργικής.

Μετά την 6ετή φοίτηση στα Πανεπιστήμια Mount Sinai και State University παρέμεινε ως ακαδημαϊκός και σύντομα έφτασε στη θέση του επίκουρου καθηγητή της χειρουργικής. Περισσότερο ασχολείται με την τραυματιολογία και τα τελευταία 15 χρόνια αποφάσισε να υπηρετήση τους απλούς ανθρώπους της παροικίας μας χωρίς προβολή ή δημοσιότητα.

Αγαπά την Ελλάδα τη γνώση και την αλήθεια.

*το παραπάνω βιογραφικό διανέμεται από τους κατά περίπτωση φορείς διοργάνωσης των διαλέξεων του Δρ. Ε.Λαμπράκη.

http://alfeiospotamos.blogspot.com/2013/05/end_29.html

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ΠΗΓΗ

http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9430.html

ΠΗΓΗ

__ Ολόκληρη η απόφαση-κόσμημα...!

https://athensreviewofbooks.com/arxeio/teyxos80/3524-olokliri-i-apofasi-kosmima Ο ΔΟΚΤΩΡ ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 20 12 2013 ARTFM RADIO CYPRUS...ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ...! 💥__ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ!Ο Γιατρός Μανώλης Λαμπράκης* γεννήθηκε σε ένα μικρό, απόκρημνο ορεινό χωριό της Κρήτης όχι μακρυά από το Δικταίον άντρον που κρύφτηκε ο Δίας για να αποφύγει τον Κρόνο.Τα πρώτα γράμματα στο μικρό χωριό από αληθινά φωτισμένους δασκάλους τούδωσαν τη σπίθα της αναζήτησης, της αλήθειας και την ακατάλυτη πίστη στο Θείο. Τα γυμνασιακά του χρόνια στην Ιεράπετρα ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, την ποίηση και την συγγραφή παρ' όλο ότι διάλεξε πρακτική κατεύθυνση δηλαδή στον κλάδο των φυσικομαθηματικών επιστημών, η αγάπη του για την γλώσσα την παράδοση και τον πολιτισμό ήταν παροιμιώδης. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου πάντα αντί εκθέσεων έγραφε ένα ποίημα ακόμη και στις τελικές εξετάσεις. Η αγάπη του για την γλώσσα αναγνωρίσθηκε από όλους τους καθηγητάς των αρχαίων και των νέων Ελληνικών καθώς ουδέποτε βαθμολογήθηκε λιγώτερο από 19 σε αυτά τα δύο μαθήματα.Οι Πανεπιστημικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου εισήχθη μετά από πολύ δύσκολες εξετάσεις περατώθηκαν χωρίς καμμία καθυστέρηση.Πάντα απλώνοντας τα μάτια ψηλότερα και σε μιά εποχή δύσκολη για την Ελλάδα αποφάσισε να συνεχίση τις σπουδές του στην Αμερική στον κλάδο της Χειρουργικής.Μετά την 6ετή φοίτηση στα Πανεπιστήμια Mount Sinai και State University παρέμεινε ως ακαδημαϊκός και σύντομα έφτασε στη θέση του επίκουρου καθηγητή της χειρουργικής. Περισσότερο ασχολείται με την τραυματιολογία και τα τελευταία 15 χρόνια αποφάσισε να υπηρετήση τους απλούς ανθρώπους της παροικίας μας χωρίς προβολή ή δημοσιότητα.Αγαπά την Ελλάδα τη γνώση και την αλήθεια.*το παραπάνω βιογραφικό διανέμεται από τους κατά περίπτωση φορείς διοργάνωσης των διαλέξεων του Δρ. Ε.Λαμπράκη.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΗΓΗ http://greekamericannewsagency.blogspot.com/2011/01/blog-post_2895.html ΠΗΓΗ http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/05/timhs-eneken-ston-ellhna-manwlh-lamprakh-ton-proedro-ths-end.html __ Ολόκληρη η απόφαση-κόσμημα...! Keywords recg

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