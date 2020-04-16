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ESTADO DE ALARMA GLOBAL (RE-SUBIDO) - PROGRAMA 89 EN DIRECTO -
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2 views • April 16, 2020
Al final me he decido a resubir este vídeo, ya que creo que la información que os muestro aquí es de bastante importancia. Perdonar las molestias.
Artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
ARTICULO 20 de la Constitución Española:
1 a.- Se reconocen y protegen los derechos a EXPRESAR y difundir LIBREMENTE los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
ARTÍCULO 10 del Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos, expresa:
Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
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Si quieres contactar con nosotros envianos un mail a: [email protected]
Un saludo a todos/as!!
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1 a.- Se reconocen y protegen los derechos a EXPRESAR y difundir LIBREMENTE los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
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Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
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