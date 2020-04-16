ESTADO DE ALARMA GLOBAL (RE-SUBIDO) - PROGRAMA 89 EN DIRECTO -

LaResistencia 20 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

2 views • April 16, 2020





Artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos:



Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.



ARTICULO 20 de la Constitución Española:



1 a.- Se reconocen y protegen los derechos a EXPRESAR y difundir LIBREMENTE los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.





ARTÍCULO 10 del Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos, expresa:

Libertad de expresión



1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.



Únete como miembro del canal:



Si te gustan este tipo de vídeos y quieres apoyarme, ahora puedes hacerlo o por Patreon:

VÍA PAYPAL:



Tienda de camisetas de mi marca personal con diseños ANTI N.O.M.:



Si te gustan este tipo de vídeos, y la información que damos SUSCRÍBETE Y COMPÁRTELOS CON TUS CONTACTOS, también nos gusta saber vuestra opinión al respecto de los temas que tratamos...



Mis otros dos canales:

JardínTeka:

Human Survival TV:



Únete a nuestro grupo de Facebook:



Síguenos en Facebook:



Instagram: @MaerLVNH @Jardinteka

Síguenos en Twitter: @Lverdadnshlibre @Nosfumigan



Si quieres contactar con nosotros envianos un mail a:



Un saludo a todos/as!! Al final me he decido a resubir este vídeo, ya que creo que la información que os muestro aquí es de bastante importancia. Perdonar las molestias.Artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos:Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.ARTICULO 20 de la Constitución Española:1 a.- Se reconocen y protegen los derechos a EXPRESAR y difundir LIBREMENTE los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.ARTÍCULO 10 del Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos, expresa:Libertad de expresión1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.Únete como miembro del canal: https://www.youtube.com/channel/UCVV1X-VfXozGyXT8J_diUgQ/join Si te gustan este tipo de vídeos y quieres apoyarme, ahora puedes hacerlo o por Patreon: https://www.patreon.com/laverdadnosharalibres VÍA PAYPAL: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5LVVDQY6BBQ5Q&source=url Tienda de camisetas de mi marca personal con diseños ANTI N.O.M.: https://teespring.com/es/stores/kinvel-clothes Si te gustan este tipo de vídeos, y la información que damos SUSCRÍBETE Y COMPÁRTELOS CON TUS CONTACTOS, también nos gusta saber vuestra opinión al respecto de los temas que tratamos...Mis otros dos canales:JardínTeka: https://www.youtube.com/channel/UCPXakU84AfRXv4CrSwmQqQw Human Survival TV: https://www.youtube.com/channel/UCJMmK3_zhbmZfmjN9RFg24A Únete a nuestro grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/2083124625298786/ Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/pages/La-verdad-nos-har%C3%A1-libres/401819026528902?ref=hl Instagram: @MaerLVNH @JardintekaSíguenos en Twitter: @Lverdadnshlibre @NosfumiganSi quieres contactar con nosotros envianos un mail a: [email protected] Un saludo a todos/as!! Keywords gente y blogs

Show More