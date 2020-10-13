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Mesures Covid et démocratie en danger : Senta Depuydt et Robert Kennedy
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16 views • October 13, 2020
2 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=OYW8Yw5MVcY
Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
Senta Depuydt, nouvelle président de la branche européenne de l'association Children's Health Defense ► http://www.jeremie-mercier.com/
57 ans après son oncle JFK, Robert Kennedy Jr a prononcé un discours historique lors de la manifestation de Berlin le 29 août 2020 qui a rassemblé plus d'un million de personnes (chiffre de 38 000 personnes selon les autorités et repris par les médias traditionnels) et repris l'expression "Ich bin ein Berliner" qui encore aujourd'hui signifie : je me bats pour la liberté.
► S'inscrire à Children's Health Defense
https://childrenshealthdefense.eu/sign-up/
• Le GHSA Global Health Security Agenda profite de la "pandémie" pour mettre en place son agenda global : https://childrenshealthdefense.org/news/does-the-coronavirus-pandemic-serve-a-global-agenda/
• Vote avant les élections de Trump du Executive Order du 4 novembre 2016 : https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/11/04/executive-order-advancing-global-health-security-agenda-achieve-world
• Discours de Robert F. Kennedy Jr à Berlin le 29 août 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o
• Selon cet article, entre 18 000 et 30 000 manifestants avec un tableau "corona-sceptiques", "radicaux" et "complotistes" caricatural des manifestants :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_allemagne-et-coronavirus-des-milliers-d-opposants-au-port-du-masque-et-aux-mesures-de-restriction-defilent-au-c-ur-de-berlin?id=10571699
• Images de la manif du 29 août 2020 à Berlin : https://www.youtube.com/watch?v=jMRaC-RhXKQ
• La soi-disant invasion du Reichstag par des néo-nazis le 29 août en marge de la manifestation "anti-masques" : https://www.lci.fr/international/coronavirus-berlin-tentative-d-invasion-du-reichstag-par-des-anti-masques-les-images-qui-choquent-l-allemagne-2163172.html
• Le discours historique de John F. Kennedy à Berlin en 1963.
https://www.youtube.com/watch?v=ICFu-TW6988
• Association des médecins allemands qui dénoncent l'utilisation politique du Covid à des fins autoritaires : https://acu2020.org/version-francaise/
• Arrestation de Heiko Schöning à Londres le samedi 26 septembre 2020 après la manifestation de Londres : https://www.agoravox.tv/actualites/citoyennete/article/covid-19-arrestation-du-dr-heiko-87107
• Procès contre Facebook sur la censure https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-legal-team-led-by-robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-mark-zuckerberg-and-three-of-facebooks-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-dispar/
• Un lien vers la prochaine manif du 10 octobre à Berlin.
---
► Abonne-toi à ma chaîne YouTube : https://bit.ly/2rrUOto
► Suis-moi sur Facebook : https://bit.ly/2KmJ6Yr
► Suis-moi sur Instagram : https://bit.ly/2n1dn4T
📖 Mes livres :
► Extériorisation des émotions : https://amzn.to/2n0QBdl
► L'alimentation VRAIMENT saine : https://amzn.to/2MOOTsN
Je t’aide à redevenir maître de ta santé :
► https://www.jeremie-mercier.com
Télécharge mon ebook gratuit "5 habitudes simples à mettre en place pour péter le feu" :
► http://bit.ly/ebookJeremieM
Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
Senta Depuydt, nouvelle président de la branche européenne de l'association Children's Health Defense ► http://www.jeremie-mercier.com/
57 ans après son oncle JFK, Robert Kennedy Jr a prononcé un discours historique lors de la manifestation de Berlin le 29 août 2020 qui a rassemblé plus d'un million de personnes (chiffre de 38 000 personnes selon les autorités et repris par les médias traditionnels) et repris l'expression "Ich bin ein Berliner" qui encore aujourd'hui signifie : je me bats pour la liberté.
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• Discours de Robert F. Kennedy Jr à Berlin le 29 août 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o
• Selon cet article, entre 18 000 et 30 000 manifestants avec un tableau "corona-sceptiques", "radicaux" et "complotistes" caricatural des manifestants :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_allemagne-et-coronavirus-des-milliers-d-opposants-au-port-du-masque-et-aux-mesures-de-restriction-defilent-au-c-ur-de-berlin?id=10571699
• Images de la manif du 29 août 2020 à Berlin : https://www.youtube.com/watch?v=jMRaC-RhXKQ
• La soi-disant invasion du Reichstag par des néo-nazis le 29 août en marge de la manifestation "anti-masques" : https://www.lci.fr/international/coronavirus-berlin-tentative-d-invasion-du-reichstag-par-des-anti-masques-les-images-qui-choquent-l-allemagne-2163172.html
• Le discours historique de John F. Kennedy à Berlin en 1963.
https://www.youtube.com/watch?v=ICFu-TW6988
• Association des médecins allemands qui dénoncent l'utilisation politique du Covid à des fins autoritaires : https://acu2020.org/version-francaise/
• Arrestation de Heiko Schöning à Londres le samedi 26 septembre 2020 après la manifestation de Londres : https://www.agoravox.tv/actualites/citoyennete/article/covid-19-arrestation-du-dr-heiko-87107
• Procès contre Facebook sur la censure https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-legal-team-led-by-robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-mark-zuckerberg-and-three-of-facebooks-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-dispar/
• Un lien vers la prochaine manif du 10 octobre à Berlin.
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