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Hermosos Faros y Canción Inspiradora, "No Hay Comparación"
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0 view • April 27, 2021
SOBRE el VIDEO: Imágenes de vistas al mar & magníficos faros toman uno en un viaje sereno de belleza natural mientras que la música calma el alma con palabras de gratitud & devoción a Dios.
“No Hay Comparación”
Escrito & Cantado por Ann M. Wolf
Esta canción es de su álbum," Recuérdame"
© 2012 – BMI - Todos derechos reservados.
Producido & Arreglado por Tracy Collins
Traducción & transliteración por Ann M. Wolf
Edificación/español por: Jacqueline Mayer-Reinach y Yolanda García
Créditos para las fotos de Pexels &Pixabay: Ver en el video
Para obtener información sobre la artista, Ann M. Wolf:
https://annmwolf.info/
“No Hay Comparación”
Escrito & Cantado por Ann M. Wolf
Esta canción es de su álbum," Recuérdame"
© 2012 – BMI - Todos derechos reservados.
Producido & Arreglado por Tracy Collins
Traducción & transliteración por Ann M. Wolf
Edificación/español por: Jacqueline Mayer-Reinach y Yolanda García
Créditos para las fotos de Pexels &Pixabay: Ver en el video
Para obtener información sobre la artista, Ann M. Wolf:
https://annmwolf.info/
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