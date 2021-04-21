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Сон: 🇷🇺 Россия будет нападать на 🇵🇱 Польшу (приснился 2 или 3 июня 2020 г.)
Рассказываю СОН, который мне (Юле) приснился 2 или 3 июня 2020 г. про то, что Россия будет нападать на Польшу. Мой (Юлин) сон:В лесу мне встретился военный отряд. У комнадира, кроме винтовки, в правой руке был какой-то шар с “тыкалками”, скорее металлический, размером с арбуз. Комнадир сказал, что Россия будет нападать на Польшу. И еще упоминул что-то про города – то ли Курск, то ли Волжск.И ещё что-то про Варшавский договор.Кто-то сказал: “На первом этаже будет ветер, мягко говоря,” - Вокруг все смеялись. “Туда надо ещё добавить белых медведей.” - как бы в контейнер к чему-то ещё. Это символично означало солдат.
Мой (Юлин) комментарий ко сну. Я знаю, что Курск - не польский город. Возможно, здесь какая-то связь с подлодкой "Курск"?.. Что будет снова какой-то обман или/и применение подлодок в каких-то целях... Шар с "тыкалками" напоминает мину или коронавирус?..
In this video I am sharing my dream that I (Yulia) had on June 2nd or 3rd 2020, about the fact that Russia would attack Poland.My dream:In the forest I met a military troop. In addition to a rifle, a commander had in his right hand some kind of ball with “spikes”, rather metal, the size of a watermelon. The commander said: RUSSIA WILL ATTACK POLAND. And he also mentioned something about cities - either Kursk, or Volzhsk.And something else about the Warsaw Pact.Someone said: “There will be wind on the first floor, to put it mildly,” - Everyone around laughed. “We need to add Polar bears there,” - as if in addition to a container with something else. It symbolically meant "soldiers".
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For English audience - please watch Leeland Jones' videos on WWW in Bible prophechies
• War [WW3] Desolations Determined Cup of God's Indignation https://www.youtube.com/watch?v=6SJNloIVEME
• WW3 PROPHECY, KING NORTH VS SOUTH, LEOPARD VS BEAR
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