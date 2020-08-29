Η μακροθυμία του Κυρίου φτάνει στο τέλος της, μπήκαμε στην τελική ευθεία ...

Η εκπομπή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα” εκτάκτως με τον Ηλία Καλλιώρα - 27.8.2020

- Τι λένε γέροντες ασκητές για τα επερχόμενα αλλά και για τον κορωναϊό.

- Ο πόλεμος είναι προσχεδιασμένος. Ο Ερντογάν είναι ένα πιόνι των Σιωνιστών. Δεν θέλει συνεκμετάλλευση, θέλει πόλεμο.

- Πρώτη φορά υπάρχει “συγχορδία” από τα Τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προετοιμάζουν τον Τουρκικό λαό. Ετοιμάζουν τον πόλεμο, με δηλώσεις υπουργών, συμβούλων αλλά και πρώην συμβούλων του Ερντογάν.

- Πέντε ημέρες, πέντε πόλεις, είπε ο γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης. Αυτές τις ημέρες δεν θα βγείτε από τα σπίτια σας ούτε για νερό, είπε, αναφερόμενος σε εξέγερση ...

- Σήμερα μου το επιβεβαίωσαν δύο ασκητές ότι θα επαναστατήσουν οι Έλληνες, θα ξεσηκωθούν και θα έχουμε πολύ μεγάλα έκτροπα και ... μέσα στη Βουλή. Σήμερα μου περιέγραψαν και ... “κάποιες εικόνες” μέσα από την Βουλή, αλλά δεν θα τις πω, θα τις δείτε όταν έρθει η ώρα!

- Είναι βέβαιο ότι θα έρθει πείνα για περίοδο 6 - 7 μηνών.

- Ο σεισμός θα γίνει και θα είναι μεγάλος. Ο π. Παναγιώτης των Αγράφων “έβλεπε να κουνιέται” η περιοχή της Αταλάντης, η Κρήτη και η Κωνσταντινούπουλη. Περισσότερα ... δεν έχω ευλογία να σας πω ...

- Ο Πάπας της Ρώμης προσκυνά τον Εωσφόρο. Μέσα στο Βατικανό δεν υπάρχει ούτε μία εικόνα της Παναγίας. Δεν τα βλέπετε αγαπητοί μου Ιεράρχες; Με αυτόν συμπροσεύχεσθε;

- Μεγάλο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο σε απαντήσεις πολλών επίκαιρων ερωτημάτων των ακροατών.



Πηγή: "Stilos Orthodoxias"