Αντιμετωπίζουμε μια πλάνη, μια φάρσα, χειραγώγηση και τρομοκρατία...💥

Αντιμετωπίζουμε μια πλάνη, μια φάρσα τρομοκρατίας για να εξαναγκάσουν τον εμβολιασμό της ανθρωπότητας και αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη συστηματική και καλά σχεδιασμένη εξόντωση στα χέρια των ισχυρότερων ελίτ στον κόσμο, προκειμένου να μειωθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Γι 'αυτό χρειαζόμαστε επειγόντως την αφύπνιση, διότι αν παραμείνουμε εξίσου ασυνείδητοι, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή τη χειραγώγηση και την υγειονομική τρομοκρατία που θέλουν να μας επιβάλουν.

Μια χειραγώγηση είτε με τη χρήση μάσκας που καταστρέφει την υγεία των παιδιών, βλάπτει την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία, επιβάλλει τον περιορισμό και την επακόλουθη σωματική απομόνωση χωρίς δίκαιη αιτία, εκτός από την ένδειξη κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας της ελευθερίας, με το επιβλαβές εμβόλιο που θέλουν να μας εμβολιάσουν, το οποίο είναι πειραματικό και η αποτελεσματικότητά του και η ασφάλειά του δεν έχουν αποδειχθεί, καθώς οι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται και επηρεάζονται από τις παρενέργειές του. Γι 'αυτό υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 γιατροί, επιστήμονες, ιολόγοι, βιολόγοι, ψυχίατροι, ανοσολόγοι, μικροβιολόγοι, γενετιστές, επιδημιολόγοι και διάφοροι επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο προειδοποιώντας για τους τρομερούς κινδύνους. Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους, τις νομικές επιτροπές, τα δικαστήρια κατά της επιβολής και τη διάδοση πληροφοριών που βασίζονται στον εντυπωσιασμό, την χειραγώγηση και τον φόβο να επιβάλουν όλο και πιο περιοριστικά μέτρα κατά των δικαιωμάτων μας.

Μέτρα που προκαλούν σοβαρές ψυχολογικές, σωματικές, οικονομικές και κοινωνικές βλάβες, των οποίων στόχος είναι η εξόντωση και η μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού για την εφαρμογή της Ατζέντας τους 21, ή της Μεγάλης Επανεκκίνησης, και συνεπώς επιβάλλουν ένα ολοκληρωτικό κράτος με το οποίο η ελίτ θέλει να εισαγάγει τη Νέα Παγκόσμια τάξη.

Με αυτό θα γίνει κατανοητό γιατί είναι τόσο επείγον τώρα περισσότερο από ποτέ να κάνουμε μια σταθερή και ανυπέρβλητη αντίσταση, η επείγουσα ανάγκη να μην σταματήσουμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε μια ελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία με δικαίωμα γνώμης και εκφράζοντας ότι δεν συμφωνούμε με το εμβόλιο.

Δημιουργός βίντεο Αλκυόν Πλειάδες