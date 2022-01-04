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Kvällens galenskap 220104
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0 view • January 04, 2022
1. Den rödgröna regeringen ”bytte ut” ledamöter i Vattenfalls styrelse för att möjliggöra en avveckling av kärnkraften. Det säger Lise Nordin, tidigare energipolitisk talesperson, för Miljöpartiet i en tidigare ouppmärksammad poddinspelning.
https://samnytt.se/mp-toppen-erkanner-vi-bytte-ut-vattenfalls-styrelse-for-att-kunna-avveckla-karnkraften/
2. Den enorma utbyggnaden av vindkraft medför nu skövling av de Sydamerikas regnskogarna. Balsaträts egenskaper gör det perfekt att använda i vindkraftverkens turbinblad, som kärna under lager av kol- och glasfiber. Ett nytt turbinblad kan vara 100 meter långt. Något som betyder att det krävs runt 150 kubikmeter trä för varje nytt kraftverk, enligt den spanska tidningen El Pais.
https://samtiden.nu/2022/01/satsning-pa-vindkraft-leder-till-skovling-av-amazonas/
3. Den republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene har blivit permanent avstängd från Twitter. Den sociala mediejätten motiverar censuren med att Greene ”spridit desinformation” efter att hon uppmärksammat dödsfall kopplade till coronavaccinen.
https://www.vaken.se/politikern-skrev-om-vaccinrelaterade-dodsfall-blev-bannlyst-fran-twitter/
4. Tidskriften The Lancet visar att smittspridningen ökar kraftigt bland fullvaccinerade. Författaren, Günter Kampf, ifrågasätter starkt att politiker bortser från vaccinerade som smittkällor när de beslutar om åtgärder mot covid-19.
https://www.nyatider.nu/forskare-grovt-oaktsamt-att-ignorera-den-vaccinerade-befolkningen-som-relevant-smittkalla/
5. Energiminister Khashayar Farmanbar (S) påstår nu att regeringen drivit frågan om att EU ska klassa kärnkraft som hållbar. Men det stämmer inte. Så sent som i slutet av oktober KU-anmäldes tidigare statsminister Stefan Löfven (S) för att han vägrade lyda EU-nämndens beslut om att arbeta för att klassa kärnkraft som hållbar i EU.
https://nyheteridag.se/har-ljuger-energiministern-s-om-karnkraften/
6. Australiensare satte eld på regeringsbyggnad – Trötta på ovetenskaplig coronapolitik och tvångsvaccinering. Det har förekommit en rad demonstrationer i Australien ofta ledda av urbefolkningen som utsätts för våldsamma, olagliga och människorättsvidriga tvångsvaccinationskampanjer i framför allt de inre delarna av Australien.
https://newsvoice.se/2022/01/australiensare-satte-eld-pa-regeringsbyggnad-trotta-pa-ovetenskaplig-coronapolitik-och-tvangsvaccinering/
7. Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr, vill nu ha in vittnesmål om våld från polisens sida mot personer som demonstrerar mot coronarestriktioner och vaccinering.
https://www.friatider.se/fns-tortyrexpert-vill-utreda-polisvaldet-mot-coronademonstranter
8. Utanför bion i Nyköping har #gravljusupproret ställt upp några gravljus och en skylt. Detta för att visa SF biostaden i Nyköping att införandet av vaccinpass och id handling för att gå på bio brister de grövsta i våra mänskliga fri och rättigheter.
https://www.youtube.com/watch?v=32kZrVCW54o&;t=25s
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://samnytt.se/mp-toppen-erkanner-vi-bytte-ut-vattenfalls-styrelse-for-att-kunna-avveckla-karnkraften/
2. Den enorma utbyggnaden av vindkraft medför nu skövling av de Sydamerikas regnskogarna. Balsaträts egenskaper gör det perfekt att använda i vindkraftverkens turbinblad, som kärna under lager av kol- och glasfiber. Ett nytt turbinblad kan vara 100 meter långt. Något som betyder att det krävs runt 150 kubikmeter trä för varje nytt kraftverk, enligt den spanska tidningen El Pais.
https://samtiden.nu/2022/01/satsning-pa-vindkraft-leder-till-skovling-av-amazonas/
3. Den republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene har blivit permanent avstängd från Twitter. Den sociala mediejätten motiverar censuren med att Greene ”spridit desinformation” efter att hon uppmärksammat dödsfall kopplade till coronavaccinen.
https://www.vaken.se/politikern-skrev-om-vaccinrelaterade-dodsfall-blev-bannlyst-fran-twitter/
4. Tidskriften The Lancet visar att smittspridningen ökar kraftigt bland fullvaccinerade. Författaren, Günter Kampf, ifrågasätter starkt att politiker bortser från vaccinerade som smittkällor när de beslutar om åtgärder mot covid-19.
https://www.nyatider.nu/forskare-grovt-oaktsamt-att-ignorera-den-vaccinerade-befolkningen-som-relevant-smittkalla/
5. Energiminister Khashayar Farmanbar (S) påstår nu att regeringen drivit frågan om att EU ska klassa kärnkraft som hållbar. Men det stämmer inte. Så sent som i slutet av oktober KU-anmäldes tidigare statsminister Stefan Löfven (S) för att han vägrade lyda EU-nämndens beslut om att arbeta för att klassa kärnkraft som hållbar i EU.
https://nyheteridag.se/har-ljuger-energiministern-s-om-karnkraften/
6. Australiensare satte eld på regeringsbyggnad – Trötta på ovetenskaplig coronapolitik och tvångsvaccinering. Det har förekommit en rad demonstrationer i Australien ofta ledda av urbefolkningen som utsätts för våldsamma, olagliga och människorättsvidriga tvångsvaccinationskampanjer i framför allt de inre delarna av Australien.
https://newsvoice.se/2022/01/australiensare-satte-eld-pa-regeringsbyggnad-trotta-pa-ovetenskaplig-coronapolitik-och-tvangsvaccinering/
7. Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr, vill nu ha in vittnesmål om våld från polisens sida mot personer som demonstrerar mot coronarestriktioner och vaccinering.
https://www.friatider.se/fns-tortyrexpert-vill-utreda-polisvaldet-mot-coronademonstranter
8. Utanför bion i Nyköping har #gravljusupproret ställt upp några gravljus och en skylt. Detta för att visa SF biostaden i Nyköping att införandet av vaccinpass och id handling för att gå på bio brister de grövsta i våra mänskliga fri och rättigheter.
https://www.youtube.com/watch?v=32kZrVCW54o&;t=25s
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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