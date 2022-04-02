Война на Украине спланирована Вашнгтоном с целью установления нового миропорядка

Тьерри Мейсан

Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

Конфликт на Украине был начат не Россией 24 февраля, а Украиной за неделю до этой даты. Об этом свидетельствует ОБСЕ. Этот локальный конфликт был спланирован Вашингтоном с целью установить Новый мировой порядок, из которого Россия, а затем и Китай, должны были быть исключены. Не дайте себя обмануть!



Военная операция России на Украине продолжается уже более месяца, а пропагандистские операции НАТО – более полутора месяцев.

Как и ранее, англосаксонская военная пропаганда координируется из Лондона. Во время Первой мировой войны британцы добились бесперцендентных успехов на этом поприще. В 1914 году им удалось убедить собственное население в том, что немецкая армия совершала массовые изнасилования женщин в Бельгии и что долг каждого британца - прийти им на помощь. Это был ответ на попытки кайзера Вильгельма II конкурировать с британской колониальной империей. По окончании конфликта британское население потребовало компенсации для пострадавших. Была предпринята попытка подсчитать их число, но в итоге выяснилось, что факты были сильно преувеличены.



А сегодня, в 2022 году, британцам удалось убедить европейцев, что 24 февраля русские напали на Украину, чтобы захватить её и аннексировать. Москва, мол, пытается возродить Советский Союз и будет отвоёвывать все свои бывшие владения. Эта версия более предпочтительна для западного человека, чем версия о «ловушке Фукидида» - к ней я еще вернусь. Но на самом деле, это киевские войска принялись обстреливать население Донбасса во второй половине дня 17 февраля. Затем Украина принялась размахивать красной тряпкой перед российским быком после выступления президента Зеленского перед политическими и военными лидерами НАТО в Мюнхене, в котором он объявил, что его страна собирается обзавестись ядерным оружием для защиты от России.

Вы мне не верите? Ниже приведены данные ОБСЕ с линии разграничения в Донбассе. Боевых действий не было уже несколько месяцев, но наблюдатели из нейтральной организации отмечали 1400 взрывов в день, начиная со второй половины дня 17 марта. После этого Донецкая и Луганская области, которые всё ещё считали себя украинскими, но претендовали на автономию в составе Украины, переселили более 100 000 гражданских лиц, чтобы защитить их. Большинство из них нашли убежище в Донбассе, другие бежали в Россию.



В 2014 и 2015 годах, когда между Киевом и Донецком и Луганском разразилась гражданская война, материальный и человеческий ущерб был вопросом внутренних дел Украины. Однако со временем почти все украинское население Донбасса задумалось об эмиграции и получило российское гражданство. Поэтому нападение Киева на население Донбасса 17 февраля было нападением на украинско-российских граждан. Москва в срочном порядке 24 февраля пришла им на помощь.

Эту хронологию нельзя оспорить. Не Москва хотела этой войны, а Киев, несмотря на высокую цену, которую ему придется заплатить. Президент Зеленский сознательно подверг свой народ опасности и он несет полную ответственность за ту беду, в которую он его вверг.

Зачем он это сделал? С начала своего срока Владимир Зеленский продолжил начатую его предшественником Петром Порошенко поддержку украинской властью расхищения гоударственных активов американскими спонсорами и экстремистами-бандеровцами. Президент Путин назвал первых «шайкой наркоманов», а вторых – «шайкой неонацистов» [1]. Владимир Зеленский не только публично заявил, что не хочет решать конфликт в Донбассе путем выполнения Минских соглашений, но и запретил своим согражданам говорить на русском языке в школах и администрациях и, что еще хуже, подписал расовый закон от 1 июля 2021 года,



лишающий украинцев славянского происхождения прав человека и основных свобод.

Российская армия начала наступление на территорию Украины не из Донбасса, а из Белоруссии и Крыма. Она уничтожила все украинские военные объекты, которые использовались НАТО в течение многих лет, и вступила в бой с бандеровскими полками. Сейчас она сосредоточила свои усилия на том, чтобы уничтожить их на востоке страны. Пропагандисты в Лондоне и почти 150 информационных агентств по всему миру уверяют нас, что отброшенная назад славным украинским Сопротивлением и разбитая российская армия отказалась от своей первоначальной цели - взять Киев. Однако президент Путин никогда не говорил, что Россия возьмёт Киев, свергнет избранного президента Зеленского и оккупирует его страну. Напротив, он всегда говорил, что цель военной операции состоит в денацификации Украины и демилитаризации, то есть в ликвидации в ней запасов иностранного (натовского) оружия. Именно это он и делает.

Население Украины страдает. Мы знаем, что война жестока, что в ней всегда гибнут невинные люди. Но мы не задумывались над этим, когда, например, западные войска равняли с землёй Фаллуджу.