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John Stokes, 21 ans, victime d’une myocardite à cause du soi-disant "vaccin" (VO)
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31 views • October 02, 2021
Plus de 4,5 millions de vues, ça commençait à faire beaucoup trop pour l’application TikTok qui supprime la vidéo.
John Stokes n’en mène pas large depuis sa chambre d’hôpital : ce jeune athlète, étudiant de 21 ans à l’Université d’État du Tennessee, a été victime d’une myocardite à cause du vaccin Pfizer :
« Je suis un étudiant-athlète de division 1 qui n’a jamais eu de problèmes de santé. J’ai reçu la deuxième dose de vaccin contre le covid mardi et, en l’espace de quatre jours, on m’a diagnostiqué une myocardite et on m’a dit que je ne pourrais probablement pas jouer ma saison senior. » « J’ai dit à mes parents que quelque chose n’allait pas et nous avons appelé le médecin […] Il m’a dit d’aller aux urgences. Ils m’ont diagnostiqué une myocardite et que cela venait du vaccin. J’ai été hospitalisé plusieurs jours. »
Un cauchemar pour John Stokes qui dira ne plus pouvoir dormir la nuit tellement son cœur lui faisait mal. Bien que ce soit calmé, il ressent encore aujourd’hui des douleurs.
Source vidéo : https://resistance-mondiale.com/tiktok-supprime-la-video-45-millions-de-vues-de-john-stokes-21-ans-victime-dune-myocardite-a-cause-du-vaccin
John Stokes n’en mène pas large depuis sa chambre d’hôpital : ce jeune athlète, étudiant de 21 ans à l’Université d’État du Tennessee, a été victime d’une myocardite à cause du vaccin Pfizer :
« Je suis un étudiant-athlète de division 1 qui n’a jamais eu de problèmes de santé. J’ai reçu la deuxième dose de vaccin contre le covid mardi et, en l’espace de quatre jours, on m’a diagnostiqué une myocardite et on m’a dit que je ne pourrais probablement pas jouer ma saison senior. » « J’ai dit à mes parents que quelque chose n’allait pas et nous avons appelé le médecin […] Il m’a dit d’aller aux urgences. Ils m’ont diagnostiqué une myocardite et que cela venait du vaccin. J’ai été hospitalisé plusieurs jours. »
Un cauchemar pour John Stokes qui dira ne plus pouvoir dormir la nuit tellement son cœur lui faisait mal. Bien que ce soit calmé, il ressent encore aujourd’hui des douleurs.
Source vidéo : https://resistance-mondiale.com/tiktok-supprime-la-video-45-millions-de-vues-de-john-stokes-21-ans-victime-dune-myocardite-a-cause-du-vaccin
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