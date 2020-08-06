Fátima - Estranhos Fenômenos. (2º Parte - Legendado)

Se não viu a primeira parte, convém assistir primeiro, porque esta parte é a continuação.



Na 2.ª parte do documentário Fátima - Estranhos Fenômenos é discutida uma imagem das 12 fotografias tiradas por um fotógrafo que se encontrava no dia

do acontecimento em Fátima.



Nesta 2.ª parte também veremos referências à Nossa Senhora da Aparecida, situada em Bulugães, conselho de Barcelos, Distrito de Braga, Portugal, e também bastante referências a outras aparições em todo o mundo.