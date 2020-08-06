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Fátima - Estranhos Fenômenos. (2º Parte - Legendado)
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12 views • August 06, 2020
Se não viu a primeira parte, convém assistir primeiro, porque esta parte é a continuação.
Na 2.ª parte do documentário Fátima - Estranhos Fenômenos é discutida uma imagem das 12 fotografias tiradas por um fotógrafo que se encontrava no dia
do acontecimento em Fátima.
Nesta 2.ª parte também veremos referências à Nossa Senhora da Aparecida, situada em Bulugães, conselho de Barcelos, Distrito de Braga, Portugal, e também bastante referências a outras aparições em todo o mundo.
Na 2.ª parte do documentário Fátima - Estranhos Fenômenos é discutida uma imagem das 12 fotografias tiradas por um fotógrafo que se encontrava no dia
do acontecimento em Fátima.
Nesta 2.ª parte também veremos referências à Nossa Senhora da Aparecida, situada em Bulugães, conselho de Barcelos, Distrito de Braga, Portugal, e também bastante referências a outras aparições em todo o mundo.
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