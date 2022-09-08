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UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: Fue la crucifixion un complot
The Berean Call
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10 views • September 08, 2022

Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”


More in Spanish: https://www.thebereancall.org/spanish

More about Catholicism: https://www.thebereancall.org/topic/catholicism

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La profecía bíblica es la clave para entender el pasado y también el futuro. Aunque a los escépticos les parezca una declaración absurda, es fácil demostrarlo. Puesto que ya se han cumplido la mayoría de las profecías registradas en la Escritura, simplemente tenemos que determinar si las profecías bíblicas son fidedignas o no.


A través de la Biblia hay dos temas proféticos principales: 1) Israel, y 2) el Mesías que viene a Israel, y por medio de éste al mundo, como el Salvador de toda la humanidad. Casi todas las demás profecías giran alrededor de estos dos temas centrales y en ellos encuentran su significado, ya se trate del arrebatamiento de la iglesia, o del anticristo, de su gobierno y religión mundial venideros, de la batalla de Armagedón, de la segunda venida de Cristo, o de algún otro acontecimiento profetizado. La Biblia es absolutamente la única que presenta estas profecías, las cuales comenzaron hace más de 3,000 años y que registra con detalles específicos.


Más o menos el 30 por ciento de la Biblia contiene profecía. Este hecho confirma la importancia de un tema que se ha descuidado. En marcado contraste, no existe profecía en el Corán, los Vedas hindúes, la Bagavadán Gita, el Ramayana, los dichos de Buda y de Confucio, el Libro de Mormón, ni en ningún otro escrito de las religiones del mundo. Este solo hecho constituye un sello innegable de la aprobación divina sobre la fe judeocristiana, del que carecen las otras religiones. A diferencia de los demás escritos, el relato fidedigno del cumplimiento de las profecías bíblicas es suficiente para autenticar la Biblia como la única e infalible Palabra de Dios.

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