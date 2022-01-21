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IFQ84 - Émission #84 du 20 janvier 2022 avec Youssef Hindi
luciole
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Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0

19 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions84:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F

Dans cette 84e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Hindi, politologue, historien et auteur. Son dernier livre : Covidisme et messianisme.

Le Blog de Youssef Hindi : https://youssefhindi.wordpress.com/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

Solidarita : https://solidarita.net

Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur

DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2

Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg

Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp

👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta : https://www.facebook.com/senta.depuydt

Site officiel : http://childrenshealthdefense.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Rapport Flexner" :
httP://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ84-Rapport_Flexner.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ84-Rapport_Flexner.pdf
• Rapport Flexner (363 pages) : http://carnegiefoundation.org/eLibrary/docs/flexner_report.pdf
(la page n'existe plus) => https://web.archive.org/web/20041016130335/http://carnegiefoundation.org/eLibrary/docs/flexner_report.pdf
• Extrait du rapport Flexner de 9 pages (signé OMS) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12163926/
• Rapport Flexner, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rapport_Abraham_Flexner
• Abraham Flexner, page Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Flexner
• Bulletin des médecins suisses : https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17420
• Prodédure d'accréditation des filières médicales en Suisse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/akkreditierung-gesundheitsberufe/akkreditierung-weiterbildungsgaenge-medizinalberufe/akkreditierung-weiterbildung-med-2018.html
• Site de la WFME : https://wfme.org/about-wfme/partner-organisations/
• Article sur le rapport Flexner - PMC : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178858/
• Conseil de l'enseignement général (1902) de Rockefeller : https://en.wikipedia.org/wiki/General_Education_Board
• Rapport Flexner pour l'Europe - 1912 : https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/33462
• Agenda de Davos (17.01.22 au 21.01.22) :
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/
• Baromètre de confiance Edelman :
https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer

• AGENDA
🇨🇭Vendredi 21.01
7ème Audition pour moi, 9h au DIP (6, rue de l'Hôtel de Ville - Genève)
🇨🇭Tous les rassemblements en Suisse : t.me/ActionsSuisse

🇫🇷 Tous les rassemblements des 22-23 janvier en France : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-nationale-des-manifestations-du-sam-22-dim-23-01-22-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
🇧🇪 Dimanche 23 janvier : Manifestation internationale à Bruxelles - 13h Parc du Cinquantenaire
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
Keywords
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