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IFQ84 - Émission #84 du 20 janvier 2022 avec Youssef Hindi
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12 views • January 21, 2022
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
19 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions84:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 84e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Hindi, politologue, historien et auteur. Son dernier livre : Covidisme et messianisme.
Le Blog de Youssef Hindi : https://youssefhindi.wordpress.com/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta : https://www.facebook.com/senta.depuydt
Site officiel : http://childrenshealthdefense.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Rapport Flexner" :
httP://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ84-Rapport_Flexner.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ84-Rapport_Flexner.pdf
• Rapport Flexner (363 pages) : http://carnegiefoundation.org/eLibrary/docs/flexner_report.pdf
(la page n'existe plus) => https://web.archive.org/web/20041016130335/http://carnegiefoundation.org/eLibrary/docs/flexner_report.pdf
• Extrait du rapport Flexner de 9 pages (signé OMS) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12163926/
• Rapport Flexner, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rapport_Abraham_Flexner
• Abraham Flexner, page Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Flexner
• Bulletin des médecins suisses : https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17420
• Prodédure d'accréditation des filières médicales en Suisse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/akkreditierung-gesundheitsberufe/akkreditierung-weiterbildungsgaenge-medizinalberufe/akkreditierung-weiterbildung-med-2018.html
• Site de la WFME : https://wfme.org/about-wfme/partner-organisations/
• Article sur le rapport Flexner - PMC : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178858/
• Conseil de l'enseignement général (1902) de Rockefeller : https://en.wikipedia.org/wiki/General_Education_Board
• Rapport Flexner pour l'Europe - 1912 : https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/33462
• Agenda de Davos (17.01.22 au 21.01.22) :
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/
• Baromètre de confiance Edelman :
https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
• AGENDA
🇨🇭Vendredi 21.01
7ème Audition pour moi, 9h au DIP (6, rue de l'Hôtel de Ville - Genève)
🇨🇭Tous les rassemblements en Suisse : t.me/ActionsSuisse
🇫🇷 Tous les rassemblements des 22-23 janvier en France : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-nationale-des-manifestations-du-sam-22-dim-23-01-22-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
🇧🇪 Dimanche 23 janvier : Manifestation internationale à Bruxelles - 13h Parc du Cinquantenaire
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
19 janvier 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions84:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 84e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Hindi, politologue, historien et auteur. Son dernier livre : Covidisme et messianisme.
Le Blog de Youssef Hindi : https://youssefhindi.wordpress.com/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta : https://www.facebook.com/senta.depuydt
Site officiel : http://childrenshealthdefense.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Rapport Flexner" :
httP://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ84-Rapport_Flexner.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ84-Rapport_Flexner.pdf
• Rapport Flexner (363 pages) : http://carnegiefoundation.org/eLibrary/docs/flexner_report.pdf
(la page n'existe plus) => https://web.archive.org/web/20041016130335/http://carnegiefoundation.org/eLibrary/docs/flexner_report.pdf
• Extrait du rapport Flexner de 9 pages (signé OMS) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12163926/
• Rapport Flexner, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rapport_Abraham_Flexner
• Abraham Flexner, page Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Flexner
• Bulletin des médecins suisses : https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17420
• Prodédure d'accréditation des filières médicales en Suisse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/akkreditierung-gesundheitsberufe/akkreditierung-weiterbildungsgaenge-medizinalberufe/akkreditierung-weiterbildung-med-2018.html
• Site de la WFME : https://wfme.org/about-wfme/partner-organisations/
• Article sur le rapport Flexner - PMC : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178858/
• Conseil de l'enseignement général (1902) de Rockefeller : https://en.wikipedia.org/wiki/General_Education_Board
• Rapport Flexner pour l'Europe - 1912 : https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/33462
• Agenda de Davos (17.01.22 au 21.01.22) :
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/
• Baromètre de confiance Edelman :
https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
• AGENDA
🇨🇭Vendredi 21.01
7ème Audition pour moi, 9h au DIP (6, rue de l'Hôtel de Ville - Genève)
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🇫🇷 Tous les rassemblements des 22-23 janvier en France : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-nationale-des-manifestations-du-sam-22-dim-23-01-22-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
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