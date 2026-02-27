BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
HEAVEN'S GATE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
7 views • 1 day ago

HEAVEN’S GATE

TENDERLY STEP THIS WAY

THE STAIRCASE SEEMS SO SURREAL

THINK OF HEAVEN, THAT IT'S REAL

A JOURNEY LIKE THIS WORTH LOVE'S GIFT


BEEN SO LONELY....HARD TO BARE

LOVE AWAITS AT HEAVEN'S GATE

CAREFUL, STEP IN LOVE WITH GOD

THERE YOUR HEART.....YOUR WINGS ARE LIT

WELCOME TO HEAVEN'S GATE


LOVE IS NOW OUT IN THE OPEN

THERE'S NO WAY HIDING HOW YOUR HEART IS MEANT

YEA, GOD HAS SENT YOUR SOUL TO EARTH TO LOVE

HE'LL TURN YOUR HEART LIGHT ON

TO SEE HIS HEAVENLY STAIRS

THEN UP THE STEPS TIL WINGS ARE SPAWNED

TO JOIN HEARTS WITH OTHER HEAVENLY ANGELS----YEA!


I HAVE ORDAINED WHOSE LOVE I WILL MARRY

IN HOLY SPIRIT FUSION….AS LOVE'S SAVING GRACE

SAVING LOVE FROM SATAN'S BLOODY THIRST FOR MY LOVE

SAVING ANGELS WHO JUMP IN MY ARMS IN LOVE WITH ALL I AM


TENDERLY STEP THIS WAY

THE STAIRCASE SEEMS SO SURREAL

THINK OF HEAVEN BECAUSE IT IS REAL....BECAUSE IT IS!


JUST FOLLOW YOUR HEART AND

GOD WILL LEAD YOU THROUGH YOUR QUEST,

TOWARDS THE STAIRCASE,

AND INTO THE KINGDOM OF HEAVEN

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
