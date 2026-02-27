© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
HEAVEN’S GATE
TENDERLY STEP THIS WAY
THE STAIRCASE SEEMS SO SURREAL
THINK OF HEAVEN, THAT IT'S REAL
A JOURNEY LIKE THIS WORTH LOVE'S GIFT
BEEN SO LONELY....HARD TO BARE
LOVE AWAITS AT HEAVEN'S GATE
CAREFUL, STEP IN LOVE WITH GOD
THERE YOUR HEART.....YOUR WINGS ARE LIT
WELCOME TO HEAVEN'S GATE
LOVE IS NOW OUT IN THE OPEN
THERE'S NO WAY HIDING HOW YOUR HEART IS MEANT
YEA, GOD HAS SENT YOUR SOUL TO EARTH TO LOVE
HE'LL TURN YOUR HEART LIGHT ON
TO SEE HIS HEAVENLY STAIRS
THEN UP THE STEPS TIL WINGS ARE SPAWNED
TO JOIN HEARTS WITH OTHER HEAVENLY ANGELS----YEA!
I HAVE ORDAINED WHOSE LOVE I WILL MARRY
IN HOLY SPIRIT FUSION….AS LOVE'S SAVING GRACE
SAVING LOVE FROM SATAN'S BLOODY THIRST FOR MY LOVE
SAVING ANGELS WHO JUMP IN MY ARMS IN LOVE WITH ALL I AM
TENDERLY STEP THIS WAY
THE STAIRCASE SEEMS SO SURREAL
THINK OF HEAVEN BECAUSE IT IS REAL....BECAUSE IT IS!
JUST FOLLOW YOUR HEART AND
GOD WILL LEAD YOU THROUGH YOUR QUEST,
TOWARDS THE STAIRCASE,
AND INTO THE KINGDOM OF HEAVEN