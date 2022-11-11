11.11.2022 Другую взял я отвагу, был первым в стране дезертир. (Выпуск №256. Часть 2 (2))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/ae812645-d2c9-40a7-8c0a-5f738463d931
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/e341536b-17ac-4673-9ab0-d542bff636bd
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-2
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Часть 2
00:00 https://www.youtube.com/watch?v=lgm5n5q-Aks&t=191s ОПГ Метро Киева Грабит Жителей
04:02 https://360tv.ru/news/ukrainian-crisis/klichko-zajavil-chto-kiev-mozhet-ostatsja-bez-sveta-vody-i-otoplenija/ Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления
19:56 https://www.youtube.com/watch?v=QJfuXdFEabo Кара поносящим Церковь
30:51 https://www.youtube.com/watch?v=04_IPcgFTQ0&t=119s Последствие принудительной заботы. Откровение Аннушки из Казахстана.
39:24 https://www.youtube.com/watch?v=ca0ZT-teQFM
Рб Аннушка из Казахстана. Духовный смысл Мобилизации.
51:06 https://www.youtube.com/watch?v=j5Y_9P2aUTo&t=101s Откровение от Православных Христиан
1:01:31 https://www.youtube.com/watch?v=-rs8RJ1944c Система Си: последние новости из Китая
1:06:53 https://www.youtube.com/watch?v=K_GeLqacrMU Очередная вспышка коронавируса в Китае. В Гуанчжоу ограничили работу аэропорта
1:23:26 https://www.youtube.com/shorts/PAu0nlHHWjw Марк Цукерберг робот?
1:28:03 https://www.youtube.com/watch?v=bDA-HK08q5Y Заколдованная кукла. Беседа с Андреем Космачем
1:44:47 https://www.youtube.com/watch?v=46xoLVHUmUw Девятов А. П. «Глубже рыть окопы, запасать зерно» 06-11-2022
2:06:00 https://youtube.com/shorts/Tls-9mgc2YI?feature=share Guarda "Невероятная история в которую сложно поверить
2:08:12 https://youtube.com/shorts/OFpnlfB7yVQ?feature=share "Кот с Цыплятами!"