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Bedeldoos Bietswielder: 'The day after
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1314 views • November 13, 2021
Daar zit ze, bedeldoos Debbie Bietswielder, we kunnen constateren dat de tikkies die ze heeft ontvangen in ieder geval niet zijn gebruikt voor het aanschaffen van een nieuwe wasdroger, maar dit terzijde.
Het was allemaal wat gisteren na de persconferentie in Den Haag. Vernielingen, asociaal gedrag en uiteraard dat ene trieste groepje wat besloot te gaan zitten en niet weg te gaan.
En wie zat daar ook bij? Ja juist, onze iehoerwajaahh en daar zijn we haar nog steeds erg dankbaar voor want als er één nagemaakte is dan is zij het natuurlijk wel.
Lekker provoceren, grote mond hebben maar als het erop aankomt janken en bibberlippen.
[video width="508" height="260" mp4="https://videre.fail/wp-content/uploads/2021/11/Hoer-waterkanon.mp4"][/video]
Heerlijke beelden en nu, de dag erna zit gekkie Debbie weer lekker veilig thuis bij de oude wasdroger en de plastic tasjes.
Ze heeft haar meest kwetsbare en zielige stemmetje gebruikt om even haar avonturen door te nemen met de volgertjes en natuurlijk moet ook iedereen even weten dat ze heel veel pijn heeft aan haar arm.
Doorgedraaide Beekwielder, voor haar dochter zorgen kan ze niet of wil ze niet, maar als er wat te rellen valt is ze altijd daar. Behalve als het spannend wordt, dan moet ze huilen.
Bedankt voor het lachen Beekwielder! Volgende keer weer?
Het was allemaal wat gisteren na de persconferentie in Den Haag. Vernielingen, asociaal gedrag en uiteraard dat ene trieste groepje wat besloot te gaan zitten en niet weg te gaan.
En wie zat daar ook bij? Ja juist, onze iehoerwajaahh en daar zijn we haar nog steeds erg dankbaar voor want als er één nagemaakte is dan is zij het natuurlijk wel.
Lekker provoceren, grote mond hebben maar als het erop aankomt janken en bibberlippen.
[video width="508" height="260" mp4="https://videre.fail/wp-content/uploads/2021/11/Hoer-waterkanon.mp4"][/video]
Heerlijke beelden en nu, de dag erna zit gekkie Debbie weer lekker veilig thuis bij de oude wasdroger en de plastic tasjes.
Ze heeft haar meest kwetsbare en zielige stemmetje gebruikt om even haar avonturen door te nemen met de volgertjes en natuurlijk moet ook iedereen even weten dat ze heel veel pijn heeft aan haar arm.
Doorgedraaide Beekwielder, voor haar dochter zorgen kan ze niet of wil ze niet, maar als er wat te rellen valt is ze altijd daar. Behalve als het spannend wordt, dan moet ze huilen.
Bedankt voor het lachen Beekwielder! Volgende keer weer?
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