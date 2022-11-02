Sodome et Gomorrhe sont réels : les jeunes méritent une rébellion saine - Canada French Audio

La pauvre majorité de l'humanité mérite justice



Ron Wyatt a redécouvert le véritable site de Sodome et Gomorrhe qui est également affirmé par l'historien romain Josèphe. Mais c'est contraire à ce que presque tous les séminaires enseignent !? Pourquoi ce joyau de l'histoire est-il caché ? Ron Wyatt a fait de nombreuses autres grandes découvertes en tant qu'archéologue autofinancé (amatuer). Dieu travaille à travers les humbles et les humbles pour partager sa gloire et aider plus de gens. Que Dieu bénisse et transmette, au nom du Christ !

Téléchargement gratuit de la Bible audio dans plus de 500 langues : https://faithcomesbyhearing.com

Les inscriptions thamudiques à Jebel el Lawz ont été traduites et décrivent un VEAU FONDU ! Ils se trouvent à côté de la menorah découverte par le Dr Kim.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRHE : Musée Wyatt

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodome et Gomorrhe - Les villes de la plaine - La cendre et le soufre rappellent l'événement ardent

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Mont Sinaï en Arabie" Galates 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

voyager en Arabie Saoudite vers le mont Sinaï et d'autres sites : www.arkdiscovery.com/travel.htm

Du Caire à Nuweiba : https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

De Nuweiba à l'Arabie : https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock et Elim : https://www .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Mont Sinaï et autel du veau d'or : https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com a sorti son film Red Sea Miracle II sur la traversée de la mer Rouge - Mt. Sinai à venir et il mettra en vedette Jebel el Lawz

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