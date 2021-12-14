Посмертное явление схиархимандрита Власия "Передай всем, что ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ"

По милости Божией, перед сороковым днем после своей кончины схиархимандрит Власий (Перегонцев) явился в видении сыну священника и рассказал, что он совершил душепагубную ошибку, когда благословил людей прививаться и получать, таким образом, печать антихриста. За это его посмертная участь - ад.

Господь по своей милости дал схиархимандриту Власию возможность прийти в видении и сообщить о своей ошибке и попросить молитв о себе.

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ТЕКСТ ВИДЕО (с сокращениями)

Посмертное видение схиархимандрита Власия. Многие люди посмотрели видео, на котором схиархимандрит Власий (Перегонцев), духовник Пафнутьева Боровского монастыря, призывал людей вакцинироваться от коронавируса. Вскоре после этого он умер. Через несколько дней после своей смерти, в ноябре 2021 года схиархимандрит Власий в сонном видении явился сыну священника, которого много лет знал при жизни. Вид у о.Власия был очень жалостный. Он даже плакал. По его виду стало понятно, что его дела на мытарствах очень плохи.



Схиархимандрит Власий сказал: "Передай всем, что вакцинироваться этой проклятой сатанинской вакциной (от коронавируса) ни в коем случае нельзя. Это уже начертание антихриста. Пришло время определяться и выбирать: Крест или хлеб. Хлеб - это предательство Бога и принятие начертания антихриста, вакцинации или биометрии, учеба, институт, карьера, работа, образование, комфорт в городских условиях, пенсия, льготы, скидки, хорошая зарплата, бизнес и другие всяческие мирские блага. А Крест - это отказ от вакцинации, биометрии, новых документов, номеров, пластиковых карт. Переезд в дом, в глухую деревню без коммуникаций, со своим колодцем и печкой на дровах. Возвращение к сохе. Жизнь без магазинов только со своего огорода, сада и домашней скотины. А для некоторых в дальнейшем - исповедничество и мученичество. Пусть каждый определяется и выбирает сам. Время уже пришло. С кем он - с Богом или с антихристом. Если хочет заработать рай - то пусть переезжает в деревню, объединяется с другими верующими в общинку и ищет священника, не предавшего Бога. А если выберет городской комфорт и останется в городе, то пусть знает, что ему обманом или насильно в магазине, банке, общественном транспорте или еще где-то в городе будет поставлена печать антихриста. И его за то, что он остался в городе, ждет ад и вечные мучения. Второго раза прожить жизнь заново и все исправить больше ни у кого не будет.



При жизни я многого о вакцинации не знал. И всю правду о ней узнал только после смерти. При жизни я сам был обманут и думал, что это простая обычная прививка, такая же, как была 70 лет назад, когда я учился в медицинском институте. Я страшно ошибся, потому что не знал всей правды об этой прививке и даже до смерти не понимал, что совершаю катастрофическую ошибку. Вакцинироваться ни в коем случае нельзя. В вакцине находится жидкий чип. Те, кто вакцинировался, большинство из них в течение пяти лет умрут. Для богачей один укол и для обычных людей другой - он смертельный и для здоровья очень-очень вредный. Старцы тоже ошибаются и всего не знают. Они многое знают, но не все. Все знает только Господь Бог.



Сегодняшняя современная вакцина, оказывается, совершенно другая - совсем не такая, какая была всегда. Внутри каждой современной вакцины находится наномикрочип с личным номером человека для управления, определения его точного местонахождения и слежки за человеком. Чип даже умеет считывать и передавать в компьютер мысли человека. На этом наномикрочипе находится отречение от Христа и число антихриста - шестьсот шестьдесят шесть. В каждой вакцине от коронавируса находится этот микроскопический чип, который тоньше волоса. Увидеть его человеческий глаз не может. Его можно разглядеть только под микроскопом. Во время вакцинации вместе с жидкостью этот микрочип имплантируется в организм человека. Сейчас точно также чипируют собак, кошек, коров и других животных. Организм человека вырабатывает энергию, которой вполне достаточно для постоянной работы этого наномикрочипа.



Когда придет к власти антихрист, тогда в Евросоюзе включат суперкомпьютер. Также включат все вышки и запустят в небо очень много спутников. И с помощью этих наномикрочипов антихрист и его слуги будут управлять людьми. Человеку можно будет дать любую команду, и он против своей воли будет ее выполнять. Сначала будет печать антихриста, а потом только придет антихрист. Печать уже есть. Антихрист не придет, пока не будет прочипировано больше половины населения мира. Чем раньше основная масса людей примут вакцину, биометрию, тем раньше придет к власти антихрист. Об этом отречении, находящемся в микрочипе каждой вакцины, подробно рассказывал преподобный Нил Мироточивый со Святой горы Афон. В микрочипе зашифровано такое отречение от Христа: "Я твой есмь". "Да, ты мой еси". "Волею иду , а не насильно". "И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно". Это человек говорит дьяволу (т.е. такой диалог человека и дьявола). Этим человек отрекается от Христа и соглашается навечно быть рабом дьявола и разделить с ним муки в аду...