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ΑΘΕΗ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ «Καλλιόπη Σουφλή: θα περιμένουμε από τον … Θεό που παίζει τάβλι, να μας σώσει»!
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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18 views • September 08, 2022

ΑΘΕΗ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ «Καλλιόπη Σουφλή: θα περιμένουμε από τον … Θεό που παίζει τάβλι, να μας σώσει»!  https://ugetube.com/watch/7yF5qu4YNKwxxQR , https://rumble.com/v1j51yf-antichrist-kalliopi-soufli-attikanea.info.html .


ΓΡΑΦΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ Η Καλλιόπη Σουφλή: «Όσοι λοιπόν είναι νουνεχείς, διαβάζοντας αυτό το ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ https://attikanea.info/η-αθεατη-κυβερνηση-τησ-ελλαδασ-και-το-ε , θα αντιληφθούν πως… με έναν τρόπο ανατρέπεται η κατάσταση: ΜΕ ΤΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ…  Διαφορετικά, θα περιμένουμε από τον … Θεό που παίζει τάβλι, να μας σώσει…». 

ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΩΣΕΙ;  Ο ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΛΑΖΟΝΙΚΩΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΨΕΥΤΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ;  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦ. 6, ΣΤΙΧΟΙ: 31 «μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν ἤ τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς». 

Γιατί η αλήθεια του Χριστού και της Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας του δεν ανακαλύπτεται με ανθρώπινα μέσα και κοσμική σοφία αλλά αποκαλύπτεται σε αυτούς που με ταπεινό φρόνημα και καλή προαίρεση δέχονται το Άγιο Πνεύμα του Θεού γιατί «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 5, 3)». 

ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)" ΑΓΑΘΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΙ:  39 "Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ"...  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/7yF5qu4YNKwxxQR , https://rumble.com/v1j51yf-antichrist-kalliopi-soufli-attikanea.info.html .

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christsalvationtruth
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