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EXECUTIONERS AND VICTIMS MASKED
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340 views • January 25, 2022
EXECUTIONERS AND VICTIMS MASKED
FOR FRAUD, EXTORTION AND MURDER.
GANGSTER GOVERNORS TERRORIST DOCTORS
PRESCRIBING POISON FOR COLDS.
SHOTS AND INTRAVENOUS DRIPS
LETHAL INJECTIONS FOR EVERYONE.
FARMER, RANCHER, SOLDIER, SAILOR.
FATHER, MOTHER, DAUGHTER, SON.
EVENTUALLY POISONING EVERYONE.
FAKE INJECTIONS BECOME REAL.
PAIN, ANGUISH, SUFFERING AND DEATH.
WIDOWS, ORPHANS, CHILDLESS PARENTS.
DEVILS DEVOUR ISOLATED VICTIMS.
NO ONE TO HEAR THEIR CRY.
GLOBAL GENOCIDE, DEMOCIDE, CORPORATECIDE.
ALL BASED ON LIES.
DEVILS, DECEIVERS, MURDERERS, FIENDS.
CORRUPTING AND DESTROYING THE BLOOD.
TO DESTROY ALL HUMANITY.
CRIES RISE TO CHRIST THE CREATOR, SAVIOR, AND JUDGE.
JESUS HOW OUR SUFFERING PURIFIES US.
SO THAT WE REPENT OF OUR SINS.
SO THAT WE ASK YOU FOR FORGIVENESS, AND
RECEIVE EVERLASTING LIFE.
By Andrew William Cunningham (c) 2022
Can contact at [email protected]
FOR FRAUD, EXTORTION AND MURDER.
GANGSTER GOVERNORS TERRORIST DOCTORS
PRESCRIBING POISON FOR COLDS.
SHOTS AND INTRAVENOUS DRIPS
LETHAL INJECTIONS FOR EVERYONE.
FARMER, RANCHER, SOLDIER, SAILOR.
FATHER, MOTHER, DAUGHTER, SON.
EVENTUALLY POISONING EVERYONE.
FAKE INJECTIONS BECOME REAL.
PAIN, ANGUISH, SUFFERING AND DEATH.
WIDOWS, ORPHANS, CHILDLESS PARENTS.
DEVILS DEVOUR ISOLATED VICTIMS.
NO ONE TO HEAR THEIR CRY.
GLOBAL GENOCIDE, DEMOCIDE, CORPORATECIDE.
ALL BASED ON LIES.
DEVILS, DECEIVERS, MURDERERS, FIENDS.
CORRUPTING AND DESTROYING THE BLOOD.
TO DESTROY ALL HUMANITY.
CRIES RISE TO CHRIST THE CREATOR, SAVIOR, AND JUDGE.
JESUS HOW OUR SUFFERING PURIFIES US.
SO THAT WE REPENT OF OUR SINS.
SO THAT WE ASK YOU FOR FORGIVENESS, AND
RECEIVE EVERLASTING LIFE.
By Andrew William Cunningham (c) 2022
Can contact at [email protected]
Keywords
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