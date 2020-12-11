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[VOSTFR] The fall of the Cabal, de Janet Ossebaard • Épisode 6 / 10
Le Vlogue
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28 views • December 11, 2020
Vidéo nº 6 :
MANIPULATION DES GRANDS MÉDIAS
À propos de la piscine de torture de Gloria Vanderbilt, son fils Anderson Cooper, journaliste à CNN. Sur les fausses nouvelles, la manipulation des médias et la propagande, la CIA, le projet Mockingbird, le dénonciateur Udo Ulfkotte, l'illusion du choix dans le monde des médias, les principaux sponsors d'Hillary Clinton et du parti démocrate. Sur les dangers de la censure, Media Matters for America, Correct the Record, Facebook, Google & YouTube, Snopes. À propos d'Avaaz et de l'utilisation de l'opposition contrôlée.


The fall of the Cabal (La chute de la Cabale) est une série documentaire réalisée par la chercheuse de vérité et réalisatrice hollandaise Janet Ossebaard.

Pour ceux qui vont la découvrir, il faut préciser tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe judicieusement toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation (elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité), autant elle peut servir de support à celles et ceux qui ont le désir d'éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.

Cette traduction est réalisée par Sandra NiQouet : Miss Red pill sur Odysee :
https://lbry.tv/@MissRedPill:e • Merci à elle !

Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
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(en cours d’aménagement)
Keywords
new world ordersatanismeluciferianismenomnouvel ordre mondialkabbale
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