© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ? 💥 ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ...! "
Follow
19
Share
Report
80243 views • November 05, 2021
Βίντεο αποκάλυψη της ΑΠΑΤΗΣ Κυβέρνησης και ... Ακαταδίωκτων ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, από τον ιατρό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο του, δίνει σήμερα, μια συνέντευξη ποταμό που ανατρέπει όλη την ΑΠΑΤΗ των εμβολίων, καθώς αποκαλύπτει και ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του με την PFIZER, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τρομακτικές παρενέργειες του εμβολιασμού.
Βίντεο αποκάλυψη της ΑΠΑΤΗΣ Κυβέρνησης και ... Ακαταδίωκτων ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, από τον ιατρό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
Τα όσα αποκαλύπτει στο βίντεο αυτό, ο γνωστός γιατρός Δημήτρης Αντωνίου, είναι πέραν πάσης φαντασίας.
Με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο του, δίνει μια συνέντευξη ποταμό που ανατρέπει όλη την ΑΠΑΤΗ των εμβολίων, καθώς αποκαλύπτει και ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του με την PFIZER, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τρομακτικές παρενέργειες του εμβολιασμού.
Μια συνέντευξη γεμάτη… βόμβες μεγατόνων και για την συμμορία των … ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ.
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F/
Με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο του, δίνει σήμερα, μια συνέντευξη ποταμό που ανατρέπει όλη την ΑΠΑΤΗ των εμβολίων, καθώς αποκαλύπτει και ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του με την PFIZER, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τρομακτικές παρενέργειες του εμβολιασμού.
Βίντεο αποκάλυψη της ΑΠΑΤΗΣ Κυβέρνησης και ... Ακαταδίωκτων ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, από τον ιατρό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
Τα όσα αποκαλύπτει στο βίντεο αυτό, ο γνωστός γιατρός Δημήτρης Αντωνίου, είναι πέραν πάσης φαντασίας.
Με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο του, δίνει μια συνέντευξη ποταμό που ανατρέπει όλη την ΑΠΑΤΗ των εμβολίων, καθώς αποκαλύπτει και ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του με την PFIZER, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τρομακτικές παρενέργειες του εμβολιασμού.
Μια συνέντευξη γεμάτη… βόμβες μεγατόνων και για την συμμορία των … ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ.
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.