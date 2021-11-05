"ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ? 💥 ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ...! "

Βίντεο αποκάλυψη της ΑΠΑΤΗΣ Κυβέρνησης και ... Ακαταδίωκτων ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, από τον ιατρό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΜε στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο του, δίνει σήμερα, μια συνέντευξη ποταμό που ανατρέπει όλη την ΑΠΑΤΗ των εμβολίων, καθώς αποκαλύπτει και ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του με την PFIZER, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τρομακτικές παρενέργειες του εμβολιασμού.Βίντεο αποκάλυψη της ΑΠΑΤΗΣ Κυβέρνησης και ... Ακαταδίωκτων ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, από τον ιατρό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΤα όσα αποκαλύπτει στο βίντεο αυτό, ο γνωστός γιατρός Δημήτρης Αντωνίου, είναι πέραν πάσης φαντασίας.Με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο του, δίνει μια συνέντευξη ποταμό που ανατρέπει όλη την ΑΠΑΤΗ των εμβολίων, καθώς αποκαλύπτει και ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του με την PFIZER, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τρομακτικές παρενέργειες του εμβολιασμού.Μια συνέντευξη γεμάτη… βόμβες μεγατόνων και για την συμμορία των … ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ.Καλλιόπη Σουφλή