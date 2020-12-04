Corey Goodes erstaunliche Vorhersagen für die kommenden Ereignisse

Der Delegierte der Sphere Being Alliance & Whistle Blower des geheimen Weltraumprogramms, Corey Goode, gibt seine Ergebnisse seiner Nachforschungen und die möglichen Zeitpläne für ein solares Massenereignis preis. Eine Sache, über die wir uns alle einig sind, ist, dass etwas einzigartig Seltsames passiert, und es scheint, dass die Erde und die Menschheit in den Anfängen des Aufstiegsbewusstseins sind. Corey erzählt im Detail, was ihm während seiner Kontakterfahrungen mit den blauen Avians (ET's 5ter Dichte) und die Anshar (Menschen 4ter Dichte) bezüglich des Sonnen-Events und Aufstiegs gezeigt wurde. Er wird auch über die Vorbereitungen sprechen, die jetzt im Hinblick auf das kommende Sonnenereignis getroffen werden sollten. Dieser Vortrag im Jahr 2018 gegeben.Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.Link zum Originalvideo:Link zu Corey Goodes Homepage:Infos zur Sonnenaktivität:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: