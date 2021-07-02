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IFQ55 - Emission du 1er juillet 2021 avec Florian Gomet - Hygiéniste et explorateur
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21 views • July 02, 2021
1er juillet 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions55:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Invité Florian Gomet : un être hors du commun, hygiéniste, explorateur, coureur aux pieds nus : un message puissant sur les potentialités infinies de l’humain.
En 2020, il a traversé l'Europe sans chaussures, sans argent, sans équipement, sans papier et en mangeant exclusivement des fruits et des légumes crus.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
👉Florian Gomet : https://www.floriangomet.com
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
• Stages avec Irène Grosjean : http://www.santenaturopathie.com/fr/stages
■ Sources Chloé
• Tableau des actionnaires des entreprises (Vanguard, BlackRock) :
http://gerardscheller.ch/FollowTheMoney-BlackRock-Vanguard.xlsx
• BFM Business : 4 nouveau milliardaires en France depuis le COVID :
https://www.bfmtv.com/economie/la-france-compte-quatre-nouveaux-milliardaires-dont-le-patron-de-moderna_AN-202104060271.html
• Les vaccins contre le Covid ont fait neuf nouveaux milliardaires :
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-vaccins-contre-le-covid-ont-fait-neuf-nouveaux-milliardaires-20210520
• Les 5 hommes les plus riches du monde ont gagné 237 milliards pendant la pandémie :
https://www.ulyces.co/news/les-5-hommes-les-plus-riches-du-monde-ont-gagne-237-milliards-pendant-la-pandemie/
• Classement Forbes des plus riches :
https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2021-des-milliardaires-lincroyable-annee-de-tous-les-records-pour-jeff-bezos-elon-musk-bernard-arnault/
• Classement Bloomberg des plus riches :
https://www.bloomberg.com/billionaires/
• Article "mode d'emploi" pour rechercher les actionnaires institutionnels (BlackRock et Vanguard en tête) des entreprises :
https://www.lewrockwell.com/2021/04/bill-sardi/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/
• BlackRock : https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock
• Vanguard Group : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Vanguard_Group#:~:text=The%20Vanguard%20Group%20est%20une,soci%C3%A9t%C3%A9s%20ou%20des%20investisseurs%20institutionnels
• Macron invite le PDG de BlackRock, Larry Fink et nomme le directeur de BlackRock France JF Cirelli à la commission de privatisations et de capitalisation des retraites :
https://twitter.com/JoeChiiip/status/1203610333841113088
• Jean-François Cirelli reçoit la Légion d'honneur :
https://www.liberation.fr/france/2020/01/01/blackrock-la-legion-d-honneur-qui-passe-mal_1771451/
• Isabelle Mateos y Lago (BlackRock): «Si le conflit des Gilets jaunes cesse, l’image de la France sera préservée» :
https://www.lopinion.fr/edition/economie/isabelle-mateos-y-lago-blackrock-si-conflit-gilets-jaunes-cesse-l-171605
• BLackRock conseille la BNS (Banque nationale suisse) :
https://www.youtube.com/watch?v=R4noiRrHzfg
• BlackRock conseille la BCE (Banque centrale européenne) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007933_FR.html
• Larry Fink, PDG de BlackRock : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Laurence_D._Fink
• Larry Fink, membre du CFR :
https://www.cfr.org/bio/laurence-d-fink
• Larry Fink, membre du Conseil d'administration du WEF :
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
• Larry Fink, secrétaire adjoint au trésor de Biden :
https://blogs.mediapart.fr/erasmus/blog/111220/joe-biden-c-est-blackrock-president-0
• Philippe Hildebrand, ex-directeur de la BNS, devient en 2012 Vice-Président chez BlackRock :
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/leadership/philipp-hildebrand
• 4 pilotes de British Airways décèdent après leur vaccination :
https://mirastnews.net/2021/06/18/british-airways-confirme-que-quatre-pilotes-vaccines-sont-recemment-decedes-et-naffirme-aucun-lien-avec-les-vaccins/
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Invité Florian Gomet : un être hors du commun, hygiéniste, explorateur, coureur aux pieds nus : un message puissant sur les potentialités infinies de l’humain.
En 2020, il a traversé l'Europe sans chaussures, sans argent, sans équipement, sans papier et en mangeant exclusivement des fruits et des légumes crus.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
👉Florian Gomet : https://www.floriangomet.com
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
• Stages avec Irène Grosjean : http://www.santenaturopathie.com/fr/stages
■ Sources Chloé
• Tableau des actionnaires des entreprises (Vanguard, BlackRock) :
http://gerardscheller.ch/FollowTheMoney-BlackRock-Vanguard.xlsx
• BFM Business : 4 nouveau milliardaires en France depuis le COVID :
https://www.bfmtv.com/economie/la-france-compte-quatre-nouveaux-milliardaires-dont-le-patron-de-moderna_AN-202104060271.html
• Les vaccins contre le Covid ont fait neuf nouveaux milliardaires :
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-vaccins-contre-le-covid-ont-fait-neuf-nouveaux-milliardaires-20210520
• Les 5 hommes les plus riches du monde ont gagné 237 milliards pendant la pandémie :
https://www.ulyces.co/news/les-5-hommes-les-plus-riches-du-monde-ont-gagne-237-milliards-pendant-la-pandemie/
• Classement Forbes des plus riches :
https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2021-des-milliardaires-lincroyable-annee-de-tous-les-records-pour-jeff-bezos-elon-musk-bernard-arnault/
• Classement Bloomberg des plus riches :
https://www.bloomberg.com/billionaires/
• Article "mode d'emploi" pour rechercher les actionnaires institutionnels (BlackRock et Vanguard en tête) des entreprises :
https://www.lewrockwell.com/2021/04/bill-sardi/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/
• BlackRock : https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock
• Vanguard Group : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Vanguard_Group#:~:text=The%20Vanguard%20Group%20est%20une,soci%C3%A9t%C3%A9s%20ou%20des%20investisseurs%20institutionnels
• Macron invite le PDG de BlackRock, Larry Fink et nomme le directeur de BlackRock France JF Cirelli à la commission de privatisations et de capitalisation des retraites :
https://twitter.com/JoeChiiip/status/1203610333841113088
• Jean-François Cirelli reçoit la Légion d'honneur :
https://www.liberation.fr/france/2020/01/01/blackrock-la-legion-d-honneur-qui-passe-mal_1771451/
• Isabelle Mateos y Lago (BlackRock): «Si le conflit des Gilets jaunes cesse, l’image de la France sera préservée» :
https://www.lopinion.fr/edition/economie/isabelle-mateos-y-lago-blackrock-si-conflit-gilets-jaunes-cesse-l-171605
• BLackRock conseille la BNS (Banque nationale suisse) :
https://www.youtube.com/watch?v=R4noiRrHzfg
• BlackRock conseille la BCE (Banque centrale européenne) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007933_FR.html
• Larry Fink, PDG de BlackRock : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Laurence_D._Fink
• Larry Fink, membre du CFR :
https://www.cfr.org/bio/laurence-d-fink
• Larry Fink, membre du Conseil d'administration du WEF :
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
• Larry Fink, secrétaire adjoint au trésor de Biden :
https://blogs.mediapart.fr/erasmus/blog/111220/joe-biden-c-est-blackrock-president-0
• Philippe Hildebrand, ex-directeur de la BNS, devient en 2012 Vice-Président chez BlackRock :
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/leadership/philipp-hildebrand
• 4 pilotes de British Airways décèdent après leur vaccination :
https://mirastnews.net/2021/06/18/british-airways-confirme-que-quatre-pilotes-vaccines-sont-recemment-decedes-et-naffirme-aucun-lien-avec-les-vaccins/
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