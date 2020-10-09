Ο καθηγητής J. Miklosko επιβεβαιώνει την πανεπιστημιακή επικύρωση της 'Νέας Ιατρικής' του Δρ. Χάμερ

Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου του 1998, το Πανεπιστήμιο της Trnava (Σλοβακία) εξέτασε την Γερμανική Θεραπευτική (Germanische Heilkunde®), η οποία τότε ονομαζότανε "Νέα Ιατρική", σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες της αναπαραγωγής και επιβεβαίωσε την ορθότητά της με έγγραφο της στις 11 Σεπτεμβρίου του 1998.

Στη συνέχεια διαδόθηκαν ψευδείς ειδήσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν έλαβε χώρα καμία εξέταση σε πανεπιστήμιο και ότι το σχετικό έγγραφο ήταν δήθεν πλαστό.

Έτσι, τον Μάιο του 1999, ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου που διεξήγαγε την εξέταση, καθηγητής Jozef Mikloško, επιβεβαίωσε δημόσια ότι η εξέταση έλαβε χώρα και ότι το έγγραφο (που συνυπέγραψε και ο ίδιος) δεν ήταν πλαστό.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:



ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 1998, επτά ασθενείς εμφανίστηκαν στο Saint Elisabeth Institute of Oncology στη Μπρατισλάβα και στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου στην Trnava, αντίστοιχα, παρουσία του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου της Trnava, του Πρύτανη της Νοσηλευτικής Σχολής και Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, και δέκα άλλων Καθηγητών και Λεκτόρων. Οι εν λόγω επτά ασθενείς είχαν συνολικά άνω των 20 μεμονωμένων παθήσεων (ο Δρ Hamer προετοίμασε τα πρακτικά της εξέτασης τέτοιων ασθενών, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν). Ο στόχος ήταν να εξακριβωθεί εάν το ιατρικό του σύστημα θα μπορούσε να επαληθευτεί χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο της αναπαραγωγής. Αυτό συνέβη.



Σύμφωνα με τους κανόνες της «Νέας Ιατρικής» κάθε ασθένεια μπορεί να εξεταστεί για περίπου 100 διαφορετικά δεδομένα. Λόγω έλειψης πληρότητας στα αποτελέσματα των εξετάσεων, δεν μπορούσανε να ελεγχθούνε και τα 100 αυτά δεδομένα. Ωστόσο, τα δεδομένα που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι όλοι οι φυσικοί νόμοι της «Νέας Ιατρικής», που αποτελούν τη βάση της «Νέας Ιατρικής», ήταν έγκυροι.



Οι υπογράφοντες θεωρούν για τον λόγο αυτόν, ότι η παρουσίαση που έκανε σε δύο εξεταστικά συνέδρια απέδειξαν με μέγιστη πιθανότητα το σύστημά του.



Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ανθρωπισμό του Δρ Χάμερ, την ηθική και την φροντίδα του απέναντι στον ασθενή καθώς και τη νέα ολιστική προσέγγιση προς τον ασθενή. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, έχουμε την εντύπωση ότι το ερώτημα για την κατά το δυνατόν συντομότερη εφαρμογή της "Νέας Ιατρικής" θα έπρεπε επειγόντως να συνεχίζει να τίθεται.



Ημερομηνία, Trnava 11.9.1998

Prof. MUDr. J. Pogady, Dr.Sc, Καθηγητής Ψυχιατρικής - Πρόεδρος της Επιτροπής - Υπογραφή

Prof. MUDr. V. Krcmery, Dr.Sc, Πρύτανης της Σχολής - Υπογραφή

doc. RNDr. J. Miklosko, Dr.Sc, Αντιπρύτανης Έρευνας - Υπογραφή







ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.



Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.