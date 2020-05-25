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CLAIM :FAUCI & CDC & NIH COLLABORATION WITH CHINA CREATED & ORCHESTATED COVID19 ATTACK
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46 views • May 25, 2020
LAWSUIT/OR POTENTIAL LAWSUIT CLAIMS FAUCI IN COLLABORATION WITH CHINA PATENTED THE TESTS & CAUSED ALL THIS RE- POST OF PREVIOUS UPLOAD- DAVID MARTIN CLAIMS THAT IN ADDITION TO OTHER CRIMINALS THAT PERPETRATED THIS DOMESTIC TERRORISM VIA BIOLOGICAL WEAPON AND/OR THREAT OF SUCH - THAT FAUCI HAD A DOCUMENTED COLLABORATION WITH CHINA ON CORONA VIRUS TESTING
THIS VIDEO NEEDS TO BE LISTENED TO A FEW TIMES AND RESEARCH THE POINTS AND LEADS OF THIS LAWSUIT OR POTENTIAL LAWSUIT
ECHO HEALTH ALLIANCE INC
https://www.davidmartin.world/
THIS VIDEO NEEDS TO BE LISTENED TO A FEW TIMES AND RESEARCH THE POINTS AND LEADS OF THIS LAWSUIT OR POTENTIAL LAWSUIT
ECHO HEALTH ALLIANCE INC
https://www.davidmartin.world/
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