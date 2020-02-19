NASA 1986 Space shuttle Challenger exploded, the cew died. Judith Resnik

La squadra di Challenger 7 comprendeva Michael J. Smith, Dick Scobee, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Christa McAuliffe, Gregory Jarvis e Judith Resnik.



Il 28 gennaio 1986, la missione orbita dello shuttle della NASA STS-51-L e il decimo volo di Space Shuttle Challenger (OV-99) si interruppero 73 secondi nel suo volo, uccidendo tutti e sette i membri dell'equipaggio, che consisteva di cinque astronauti della NASA e due specialisti del payload.



L'astronave si disintegrò sull'Oceano Atlantico, al largo della costa di Cape Canaveral, in Florida, alle 11:39 EST (16:39 UTC).