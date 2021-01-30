Los 21 cañonazos de Dominicana | Historia al Inicio

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2 views • January 30, 2021





Un gesto de solidaridad con un pueblo ocupado, el reflejo de una ética de respeto a las soberanías, unas horas de libertad y patriotismo. Estos significados levanta este peculiar acontecimiento que tuvo lugar en 1920, en el contexto de la posguerra y que supuso un punto de unión entre dos naciones lejanas, pero a la vez cercanas.



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✍️ ARTÍCULOS EMPLEADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL VÍDEO:

📑 https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2017/03/11/519667-los-21-canonazos-en-dominicana

📑 https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-2/Solidaridad-RD.htm

📑 http://www.laprensa.com.ar/484952-Saludad-al-pabellon-dominicano.note.aspx

📑 http://bahiasinfondo.blogspot.com/2019/04/el-saludo-del-crucero-9-de-julio-la.html

📑 https://edomi.cancilleria.gob.ar/es/escuela-naval-de-la-rep%C3%BAblica-dominicana

📑 http://www.argentina-rree.com/8/8-044.htm

📑 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1920v02/pg_163 #UnosMinutosDeHistoria #RepúblicaDominicana #ArgentinaUn gesto de solidaridad con un pueblo ocupado, el reflejo de una ética de respeto a las soberanías, unas horas de libertad y patriotismo. Estos significados levanta este peculiar acontecimiento que tuvo lugar en 1920, en el contexto de la posguerra y que supuso un punto de unión entre dos naciones lejanas, pero a la vez cercanas.MUSIC/MÚSICA:Over Time de Audionautix cuenta con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Artista: http://audionautix.com/ ✍️ ARTÍCULOS EMPLEADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL VÍDEO: Keywords argentinaeeuuhistoriasalva 21 disparosrepublica dominicanaimperialismo

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