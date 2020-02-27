CORRADO MALANGA - PRENDERNE COSCIENZA VOLUME PRIMO

Prenderne Coscienza volume 1 - 2009



Questo trattato è il frutto di molti anni di lavoro, alla ricerca dei testimoni dei fenomeni di rapimento alieno (od abduction), alla ricerca delle migliori tecniche per studiare questa strana casistica, alla ricerca della realtà che si cela dietro le bugie dei mass-media, alla ricerca della verità dietro le stupidaggini dei gruppi di religiosi new-age e dietro le menzogne delle chiese di tutti i tempi



Molti anni fa, abbiamo cominciato il nostro studio sulla presenza aliena sul nostro pianeta. Dopo tutto questo tempo, ci sembra quasi impossibile poter dichiarare che, il problema dell’alieno e delle sue interferenze, sia stato risolto. A posteriori, scavando in questa problematica, ci siamo resi conto che, dietro agli alieni, esistevano altre responsabilità e, nello scavare sempre più a fondo, siamo arrivati alla vera radice del problema.



La poca consapevolezza che l’essere umano ha di sé e di conseguenza, la grande capacità di essere fregato da chi ne sa di più. L’alieno, in fondo, è come il politico, il furbo del quartierino, il cretino che crede di fregarti perché crede di essere più intelligente di te. Nella vita, abbiamo scoperto che esistono persone che, nel vivere, assumono differenti strategie di sopravvivenza.