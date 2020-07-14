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20200714 - LA MASCARETA-MORRIÓ i el seu paper dins de la genocida "Operació Corvir"
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11 views • August 23, 2020
14 de juliol de 2020
LA MASCARETA-MORRIÓ i el seu paper dins de la genocida "Operació Corvir"
Sóc conscient de la fèrria censura que apliquen TOTS els mitjans de comunicació no deixant espai a NI UNA SOLA veu obertament crítica respecte dels esdeveniments tan greus que estan passant l'últim mig any (((Per cert, ni tampoc respecte a altres temes importants que he anat tractant els últims 30 o més dels meus actuals 75 anys))).
No obstant això, em sorprèn que en relació a l'ús general i obligatori de les màscares ningú (dels bastants que he escoltat) hagi esmentat no ja la hipercàpnia (excés en la sang arterial de diòxid de carboni, que jo mateix ignorava fa un mes) https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia, sinó ni tan sols la més coneguda hipòxia (manca d'oxigen) https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia. Interessant que d'aquestes dues malalties, entre les causes que surten a la Wikipedia (he enllaçat la versió en castellà perquè té més informació que la mateixa en català) no apareix la utilització de mascareta.
Suposo que els redactors no podien preveure ni imaginar-se que un fenomen inèdit: la imposició de l'ús massiu i prolongat de màscares, podia provocar a el mateix temps les dues malalties, i sembla bio-lògic que les dues interaccionen entre si i es reforcin. A més, hi ha: A) la respiració crea una humitat on poden multiplicar-se microbis; B) efectes emocionals (no veure l'expressió de la cara de la persona que tens davant, ...); C) conseqüències psicològiques (portar morrió com els gossos, símbol d'opressió, ...); D) etc.
Fins dimarts espero haver
- vist aquests dos vídeos https://www.youtube.com/watch?v=0yP8cUlLnns (05:46) i https://www.youtube.com/watch?v=nzFReSS0K_s (04:29),
- i llegit aquest article https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/23/video-stefano-montanari-mascarillas-hipercapnia-acidosis-respiratoria-cancer/ que m'han fet arribar (gràcies, Albert!) Perquè qüestionen el que assenyalo.
Guanyar la "Batalla de la mascareta-morrió" permetrà sumar capacitats i forces per instaurar el nostre Nou • Antic Ordre Mundial a el servei de més de l'99% de la població.
Estàs convidat!
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salut, autor de llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i de el no-publicat https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficció
LA MASCARETA-MORRIÓ i el seu paper dins de la genocida "Operació Corvir"
Sóc conscient de la fèrria censura que apliquen TOTS els mitjans de comunicació no deixant espai a NI UNA SOLA veu obertament crítica respecte dels esdeveniments tan greus que estan passant l'últim mig any (((Per cert, ni tampoc respecte a altres temes importants que he anat tractant els últims 30 o més dels meus actuals 75 anys))).
No obstant això, em sorprèn que en relació a l'ús general i obligatori de les màscares ningú (dels bastants que he escoltat) hagi esmentat no ja la hipercàpnia (excés en la sang arterial de diòxid de carboni, que jo mateix ignorava fa un mes) https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia, sinó ni tan sols la més coneguda hipòxia (manca d'oxigen) https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia. Interessant que d'aquestes dues malalties, entre les causes que surten a la Wikipedia (he enllaçat la versió en castellà perquè té més informació que la mateixa en català) no apareix la utilització de mascareta.
Suposo que els redactors no podien preveure ni imaginar-se que un fenomen inèdit: la imposició de l'ús massiu i prolongat de màscares, podia provocar a el mateix temps les dues malalties, i sembla bio-lògic que les dues interaccionen entre si i es reforcin. A més, hi ha: A) la respiració crea una humitat on poden multiplicar-se microbis; B) efectes emocionals (no veure l'expressió de la cara de la persona que tens davant, ...); C) conseqüències psicològiques (portar morrió com els gossos, símbol d'opressió, ...); D) etc.
Fins dimarts espero haver
- vist aquests dos vídeos https://www.youtube.com/watch?v=0yP8cUlLnns (05:46) i https://www.youtube.com/watch?v=nzFReSS0K_s (04:29),
- i llegit aquest article https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/23/video-stefano-montanari-mascarillas-hipercapnia-acidosis-respiratoria-cancer/ que m'han fet arribar (gràcies, Albert!) Perquè qüestionen el que assenyalo.
Guanyar la "Batalla de la mascareta-morrió" permetrà sumar capacitats i forces per instaurar el nostre Nou • Antic Ordre Mundial a el servei de més de l'99% de la població.
Estàs convidat!
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salut, autor de llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i de el no-publicat https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficció
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