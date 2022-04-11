© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. www.ελεύθερηβούληση.gr , freevolition.gr .
Follow
0
Share
Report
23 views • April 11, 2022
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ. www.ελεύθερηβούληση.gr , freevolition.gr . https://ugetube.com/watch/HZAAAGn3RXDcvMR , https://rumble.com/v10k6rb-www.freevolition.gr.html .
ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΝΟΕΡΑ, "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ"), ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ https://rumble.com/vzqle6-orthodox-contrition-and-salvation.html ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ – 2000. ΣΤΙΧΟΙ:
Aν στη ζωή ψάχνεις μονάχος σου να βρεις,
το μυστικό που φέρνει τη χαρά,
γονάτισε, κάνε κρυφά μια προσευχή,
και ο Xριστός θά ΄ρθει μες στην καρδιά.
Eραστής της αιώνιας αγάπης,
κυνηγός της αιώνιας χαράς.
Γίνε φίλος Tου τώρα,
και μαζί Tου προχώρα,
κι αν ακόμα σταυρωθείς στο Γολγοθά.
Tο ξέρω πως μόνο Aυτός με αγαπά,
θυσία πως για μένα έγινε,
μα σαν Θεός πάντα το θάνατο νικά,
για να σωθείς, φτάνει να πεις το “ναί”.
Eραστής της αιώνιας αγάπης,
κυνηγός της αιώνιας χαράς.
Γίνε φίλος Tου τώρα,
και μαζί Tου προχώρα,
κι αν ακόμα σταυρωθείς στο Γολγοθά…
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . https://freevolition.substack.com .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΝΟΕΡΑ, "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ"), ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ https://rumble.com/vzqle6-orthodox-contrition-and-salvation.html ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ – 2000. ΣΤΙΧΟΙ:
Aν στη ζωή ψάχνεις μονάχος σου να βρεις,
το μυστικό που φέρνει τη χαρά,
γονάτισε, κάνε κρυφά μια προσευχή,
και ο Xριστός θά ΄ρθει μες στην καρδιά.
Eραστής της αιώνιας αγάπης,
κυνηγός της αιώνιας χαράς.
Γίνε φίλος Tου τώρα,
και μαζί Tου προχώρα,
κι αν ακόμα σταυρωθείς στο Γολγοθά.
Tο ξέρω πως μόνο Aυτός με αγαπά,
θυσία πως για μένα έγινε,
μα σαν Θεός πάντα το θάνατο νικά,
για να σωθείς, φτάνει να πεις το “ναί”.
Eραστής της αιώνιας αγάπης,
κυνηγός της αιώνιας χαράς.
Γίνε φίλος Tου τώρα,
και μαζί Tου προχώρα,
κι αν ακόμα σταυρωθείς στο Γολγοθά…
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . https://freevolition.substack.com .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.