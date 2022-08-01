«На высоте культуры» — американский документальный фильм о каннабисе, о его роли в жизни людей, о его вреде и пользе, а также об особенностях мировой наркоторговли и методах борьбы с ней. Фильм неофициально переводился на русский язык студией «Rumble»: https://ru.wikipedia.org/wiki/На_высоте_культуры

Перевёл: Святослав Макаров, Unseen Matters!

https://vk.com/unseenmatters

Текст читал: Рамбл, Озвучки Rumble,

https://vk.com/rgrumble,

studiorumble.ru