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«На высоте культуры» — американский документальный фильм о каннабисе, о его роли в жизни людей, о его вреде и пользе, а также об особенностях мировой наркоторговли и методах борьбы с ней. Фильм неофициально переводился на русский язык студией «Rumble»: https://ru.wikipedia.org/wiki/На_высоте_культуры
Перевёл: Святослав Макаров, Unseen Matters!
Текст читал: Рамбл, Озвучки Rumble,
https://vk.com/rgrumble,
studiorumble.ru