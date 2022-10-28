28.10.2022 Украины больше нет… (Выпуск №256. Часть 1 (1))

brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/e2c7b2a2-97a0-4b11-9bb6-fb502fbbf7be



brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/90fd11b5-c58b-4fd8-a65e-abeeb58cef32

ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-1

ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-2

Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-1

Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-2

Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/



Для зрителей из Украины - Все наши материалы на сайте http://vera77.com

Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77

Канал на Bastyon https://bastyon.com/vera77

Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g

Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA

Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA

Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw

Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel

Вопросы присылайте на почту [email protected].

Часть 2

00:00 https://www.youtube.com/watch?v=ST6vGPE6hXw&t=8516s Паисий Святогорец С болью и любовью о современном человеке Том1 часть 1

12:05 https://www.youtube.com/watch?v=A29L1Cl5__w Царь Правды и Отец Лжи: с кем ты? Видеоматериалы для соратников и сподвижников Эдуарда Ходоса

15:04 https://www.youtube.com/watch?v=pMpcxpZJZMw КОМУ НУЖЕН ОБМЕН АЗОВЦЕВ НА МЕДВЕДЧУКА ? Денис Гариев

35:43 https://www.youtube.com/watch?v=x_22n1Hcadc Вывод Ху Дзиньтао, знаки Путина западу, проблемы Стралинка и прогнозы по Украине

41:58 https://www.youtube.com/watch?v=Yfzof4m8Dfw Погибнет ли русское Православие

49:54 https://www.youtube.com/watch?v=RZrqQaA6hrA НАЗ / первый снаряд / 5. На заметку русским. Что такое война и голод

1:09:44 https://www.youtube.com/watch?v=57nBqA7XnZY ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... Еда, вода и дрова - это то, чем вам нужно запастись в ближайшее время!

1:15:53 https://www.youtube.com/watch?v=ST6vGPE6hXw&t=8518s Паисий Святогорец С болью и любовью о современном человеке Том1 часть 1