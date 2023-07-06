Ο γύρος του κόσμου με ανθοϊάματα Bach: για να απολαύσετε τις διακοπές σας &τα μικρά ή μεγάλα ταξίδια

Ομιλήτρια η Γαία Δημητρίου, αγαπητή δασκάλα των Ανθοϊαμάτων Bach και φίλη της Ε.Α.Ε. Η Γαία Δημητρίου σπούδασε Ψυχολογία και Φιλοσοφία στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και γνώρισε τα Ανθοΐάματα Bach το 2006 όποτε και ξεκίνησε να ασκεί την τέχνη αυτής της φυσικής θεραπευτικής μεθόδου. Στα Ιάματα Bach αναγνώρισε την πιο προσιτή και ήπια οδό προς την απελευθέρωση συναισθημάτων και σκέψεων που ταλαιπωρούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Πραγματοποιεί συνεδρίες ανθοθεραπείας από το 2007. Έφερε πρώτη στην Ελλάδα την εκπαίδευση του Κέντρου Μπαχ της Αγγλίας το 2015 και της Αμερικής το 2022. Είναι μέλος του Bach Flower Remedies Practitioner Alliance of North America και υλοποιεί πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διδάσκει στην Σχολή Εναλλακτικών Επιστημών Natural Health Science και είναι μέλος του Επαγγελματικού Σωματείου Συμπληρωματικής Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ. Επιπλέον, συντονίζει ομάδες αυτογνωσίας και υλοποιεί θεραπευτικά προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αγαπάει τα ταξίδια και το να γνωρίζει νέους ανθρώπους και πολιτισμούς.

